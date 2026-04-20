Kiralar için müjdeli haber: İşte konut sektöründe beklentiler

KONUTDER'den yapılan açıklamada, derneğin NielsenIQ Türkiye ile birlikte hazırladığı 2026 yılının ilk anketinin sonuçları paylaşıldı. Buna göre, bir önceki dönemde faizlerin yüzde 100 düşmesi beklentisi bulunurken bu dönemde faizlerin düşeceği yönündeki beklenti yüzde 54,2'ye düştü. Faiz beklentilerindeki değişime paralel olarak, kredili konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 76’dan yüzde 50’ye geriledi. Kredili konut satışının aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 37,5’e yükseldi, azalma bekleyenlerin oranı ise yüzde 12,5 olarak kaydedildi. Gelecek 6 ayda 1. el konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 68’den yüzde 41,7’ye gerilerken üyelerin yüzde 50’si satışların mevcut seviyede kalacağını öngördü. Konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 72’den yüzde 83,3’e yükseldi. Artan maliyetler, fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam etti. Toplam konut maliyetlerinin artacağını öngörenlerin oranı yüzde 83,3’e yükselirken özellikle malzeme fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 83,3 ile öne çıktı ve işçilik maliyetlerindeki artış beklentisi de yüzde 70,8 seviyesinde öngörüldü.