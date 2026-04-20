Kiralar için müjdeli haber: İşte konut sektöründe beklentiler

KÖRFEZ GELİŞMELERİ YATIRIMI YÖNLENDİRİYOR: Açıklamada görüşlerine yer verilen KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, son dönemde küresel ölçekte yaşanan gelişmeler ve özellikle Körfez bölgesinde artan jeopolitik risklerin sektör beklentilerinde daha temkinli bir tabloyu beraberinde getirdiğini bildirdi. Ankete göre bir önceki dönemde güçlü faiz indirimi beklentisi olduğunu ve bunun zayıfladığını belirten Yılmaz, "Faiz indirim beklentisinin zayıflaması kredili satışlara yönelik öngörülere de doğrudan yansımış durumda." ifadelerini kullandı. Yılmaz, sektörün, üretim tarafında güçlü bir duruş sergilediğini gördüklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Üretim artışı beklentisinin yükselmesi ve üyelerimizin önemli bir kısmının yeni projelere devam etme kararlılığı, konut sektörünün yaşanan bu süreci dönemsel bir dalgalanma olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin gayrimenkul yatırımlarının yönünü yeniden etkileyebileceğini görüyoruz. Özellikle Dubai gibi pazarlara yönelen yatırım iştahının bir miktar yeniden Türkiye’ye kayabileceğine yönelik beklentiler, yabancıya konut satışlarında sınırlı da olsa bir toparlanma sinyali oluşturuyor. Türkiye, güçlü iç pazarı, stratejik konumu ve sunduğu erişilebilir yatırım ortamı ile yatırımcıya uzun vadeli güven sunan bir ülke. Özellikle küresel ölçekte artan riskler, Türkiye’nin yeniden ‘güvenli liman’ olarak değerlendirilmesini destekleyen bir zemin oluşturuyor."