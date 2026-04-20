22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor
22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üssü açıklarında gerçekleştirilen "Kurtaran-26" tatbikatı, geniş katılımla icra ediliyor. Tatbikata 22 ülkeden 34 gözlemci iştirak ederken, faaliyetler 16 gemi ve 7 hava unsuru ile yürütülüyor.

Foto - 22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar’da verilen brifing ile başladı. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, basın mensuplarına tatbikatın kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci gününde, TCG Alemdar gemisinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin üst düzey komuta kademesi de yer aldı.

Foto - 22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu ve Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz tatbikata katıldı.

Foto - 22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor

Ayrıca Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Aksaz Tersanesi Komutanı Tuğamiral Cemalettin Çiftçi, Tuğamiral Gökçen Fırat, Tuğamiral Halil İlker Avcı, Tuğamiral Lütfü Sezgin ve Tuğamiral İlyas Ergel de tatbikatta hazır bulundu. Tatbikata yabancı askerî temsilcilerden Albay Nicolas Presson da katıldı.

Foto - 22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor

15-21 Nisan 2026 tarihleri arasında icra edilen tatbikatın temel amacının, satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı personelinin millî imkanlarla ve uluslararası iş birliğiyle kurtarılması olduğu belirtildi. Ayrıca kurtarma unsurlarının farklı ülkelerden olay bölgesine en hızlı şekilde intikalinin sağlanması da hedefler arasında yer aldı. Tatbikat kapsamında NATO üyesi olmayan ülkelerle de iş birliği geliştirilerek, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler test ediliyor. Kitlesel yaralanmalara karşı triyaj, tıbbî müdahale ve basınç tedavileri de senaryoya dahil edildi.

Foto - 22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor

NATO Deniz Komutanlığı tarafından planlanan "Dynamic Minotaur-26" masa başı tatbikatı da Kurtaran-26 ile eş zamanlı olarak Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Masa başında alınan kararların sahada anlık uygulanmasıyla, birlikler arası koordinasyon ve birlikte çalışabilirliğin artırılması amaçlandı.

Foto - 22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çok sayıda unsur katıldı. Bunlar arasında bir fırkateyn, bir denizaltı kurtarma gemisi, üç denizaltı, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, helikopterler ve insansız hava araçları yer aldı. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığından ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından nakliye uçağı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından botlar da tatbikatta görev aldı. Tatbikat süresince yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi ve kurtarma çanı gibi ileri teknoloji ekipmanlar kullanıldı. Dalış faaliyetleri ise scuba ve satıhtan ikmâlli sistemlerle gerçekleştirildi.

Foto - 22 ülkeden katılımla devam ediyor Kurtaran-26 nefes kesiyor

Tatbikatın fiilî safhası 16 Nisan’da verilen alarm mesajıyla başladı. Senaryo gereği satha çıkamayan bir denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi yapıldı. Devam eden süreçte personel tahliyesi, haricî havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması ve yaralıların tıbbî tahliyesi başarıyla sürdürülürken, TCG Alemdar’da gerçekleştirilen basın brifinginin tamamlanmasının ardından tatbikat planlanan senaryo doğrultusunda devam ediyor.

