  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme! İddialara cevap geldi! BDDK’dan kredi kartı limit düzenlemesine son nokta Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz "Bir tane bile akrabam yok" demişti: Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi komşu belediyede gözaltında Siyonist katiller Batı Şeria’da hırsızlığa soyundu: Filistinlilerin geçim kaynağına el koydular Bu sözü duvara asın! 'Çocuk özgüven kazansın derken terbiyeyi ıskaladık' Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar Trump'ın nükleer tehditlerine Pezeşkiyan'dan cevap: Asıl terörü siz estiriyorsunuz Oğlu tutuklandı, kendisi gözaltında... Eski vali Tuncay Sonel, Gülistan'ı arama çalışmalarına katılmış! Türkiye'den batarya üretimi hamlesi! Kritik ham madde adımı atıldı
Pezeşkiyan'dan ABD ve Siyonist rejime sert uyarı: "Toprak bütünlüğümüzü savunacağız"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik sözde deniz ablukası ve kışkırtıcı hamlelerine sert tepki gösterdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Batı'nın zorbalıklarına dikkat çeken Pezeşkiyan, Washington'ın diplomasiye ihanet ettiğini ve ateşkes mutabakatını açıkça çiğnediğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Sözde İran deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemler, ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı’na aykırıdır" dedi.

İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan’ın görüşmede ABD’nin müzakereler ve ateşkes döneminde taahhütlerini sürekli ihlal ettiğine, zorbalık ve akıl dışı tutumuna dikkat çektiği belirtildi. Pezeşkiyan, ABD’nin sözde İran’a yönelik deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemlerinin ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı’na aykırı olduğunu belirterek, "Bu tür eylemler, ABD’li yetkililerin İran’a yönelik tehditkar söylemiyle birleştiğinde ABD’nin ciddiyetine duyulan güvensizliği artırmakta, Washington’ın önceki kalıpları tekrarlaması ve diplomasiye ihanet etmek istediğini her zamankinden daha açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, İran’ın ABD ve siyonist rejimin muhtemel yeni maceraperestliklerine karşı toprak bütünlüğünü savunacağını vurguladı. 

Dünya

Gündem

Gündem

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DİK dur.

Sayın Pezeşkiyan; Senin karşında dünyanın baş haramisi sarı şeytan Trump var. Bunların tek derdi "BEN NE DERSEM O OLACAK" tir. Senin haklılığını bunlara anlatamazsın,anlamak istemezler. Önünde iki şık var diyeceğim lailkin ikiside tabiri caizse "AŞAĞISI SAKAL YUKARISI BIYIK". Bu dünya düzeninde şu anda senin safında duracak manevi bir dostun yok gibi. Ancak maddi ilişkiler içinde oldukların var. Bunlarda seni çabuk satarlar. Trump ve netanyahu her ikiside şu an bokun içerisinde. Buradan çıkmak için YENİLMİŞ İRAN ipine tutunarak çıkabilirler. Ya dediklerini yapacaksın'ki bu Senin için kötü bir durum. Yada dik durup savaşacaksın'ki burada bir ışık var. Sonuç itibariyle İran halkı ile bütünleşik dik durup var gücünüzle karşı koyup saldırmaktır. Kahrolsun emperyalizm yaşasın adil düzen.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23