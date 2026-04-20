CHP yönetimi tam da bu: rüşvet, fuhuş, israf

Sebahattin Ayan İstanbul

Yerel seçimlerden önce ‘İBB’de büyük araç israfı var’ diyerek iftira atan ve 2019 yılında koltuğa oturur oturmaz millete hizmet için kullanılan belediye araçlarını Yenikapı’ya dizerek şov yapan CHP’li İBB yönetimi suçüstü oldu. Gerekli gereksiz lüks araçlar kiralayarak belediyeyi büyük bir borç yükünün altına sokan Ekrem İmamoğlu ve adamlarının Silivri’de görülen yolsuzluk davası sürerken, belediyede yaşanan araç saltanatı İBB Denetim Komisyonu 2025 yılı Raporu’na yansındı. İBB ve bağlı kurumlardan istenen bilgilerin tam olarak alınamamasına rağmen eksik veriler ışığında hazırlanan raporda; İBB, İSKİ ve İETT için tam 2 bin 323 adet binek araç kiraladığı ve yine tespit edilebildiği kadarıyla 1296 kiralık aracın geçen yıl toplamda 2 milyon 10 bin 427 litre yakıt kullandığı ortaya çıktı. AK Parti döneminde 1717 makam aracı olduğunu iddia ettikleri halde Yenikapı’da sadece 731 adet aracı sergileyebilen CHP’li İBB yönetiminin, 2025’te bir önceki yıla göre % 153,25’lik artışla toplam 4 milyar 854 milyon TL gibi devasa bir araç kiralama ücreti ödediği öğrenildi. Öte yandan, araç kiralama ihaleleri ile yetinmeyen CHP’li İBB yönetiminin diğer ihalelerin teknik şartnamelerine kiralık araç maddesi koyduğu ve mevcut kiralık araçlarının denetim raporuna yansıyan 2 bin 323 adetten çok daha fazla olduğu iddia edildi.

HALK SÜTTE HALKI UNUTMUŞLAR!

Öte yandan, yolsuzluktan tutuklu olan İmamoğlu’nun “mega projem” dediği ‘halk süt’ ve sosyal yardım kapsamında gerçekleştirilen süt dağıtım projesindeki operasyonel giderler, sütün kendi maliyetiyle yarışır hale geldiği ortaya çıktı. Rapora göre, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan toplam 10 milyon 532 bin 640 litre sütün alım maliyeti KDV dahil 416 milyon 422 bin lirayı bulurken, bu sütlerin dağıtımı için yapılan harcamaların ise 225 milyon lirayı aştığı tespit edildi. Böylece toplam maliyet 641 milyon 791 bin liraya yükselirken, yalnızca dağıtım için yapılan giderlerin, neredeyse alım maliyetinin yarısına ulaştığı görüldü.