Ölüm makinesine yapay zeka kılıfı! İsrail'in suç ortağı Palantir'den kan donduran itiraf

İsrail'e teknoloji üreten Palantir şirketi, "yapay zeka temelli silahlanmanın kaçınılmaz olduğunu" savundu

ABD'nin yanı sıra İsrail'e yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir şirketi, "yapay zeka temelli silahlanmanın kaçınılmaz" ve "meselenin bu silahların yapılıp yapılmayacağı değil, kim tarafından ve hangi amaçla geliştirileceği" olduğunu savundu.

Kurucularından Peter Thiel'in, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ticari ilişkileri olduğu ortaya çıkan Palantir şirketi, hakkındaki eleştirilere ve sorulara yanıt verdiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Karp ve üst düzey yöneticisi Nicholas Zamiska tarafından kaleme alınan "The Technological Republic" başlıklı kitaptan alıntılara yer verildi.

Paylaşımda, "yumuşak gücün ve retoriğin yeterli olmadığı, sert gücün gerekli olduğu ve bu yüzyılda sert gücün yazılım üzerine inşa edileceği" yaklaşımının, teknoloji şirketlerinin askeri alanla daha derin entegrasyonunu meşrulaştırabileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca yapay zeka temelli silahlanmanın kaçınılmaz olduğu ileri sürülerek, "meselenin bu silahların yapılıp yapılmayacağı değil, kim tarafından ve hangi amaçla geliştirileceği" olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, Silikon Vadisi'nin yalnızca teknoloji üretimiyle sınırlı kalmaması gerektiği, aynı zamanda şiddet içeren suçlarla mücadelede de aktif rol üstlenmesi gerektiği savunuldu.

Askeri kapasiteye verilen açık desteğin görüldüğü paylaşımda, "Bir ABD Deniz Piyadesi daha iyi bir tüfek istiyorsa bunu üretmeliyiz; aynı durum yazılım için de geçerlidir." görüşüne yer verildi.

Paylaşımda ayrıca ABD'nin küresel ölçekte uzun süreli bir barış ortamının oluşmasına katkı sağladığı savunuldu.

Kamu figürlerine karşı hoşgörü alanının daraldığı belirtilen paylaşımda, affetme kültürünün ortadan kalktığı ve özel hayatların "acımasızca ifşa edilmesinin" yetenekli bireyleri devlet görevlerinden caydırdığı ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca, "atom çağının sona erdiği ve yapay zeka temelli yeni bir caydırıcılık döneminin başladığı" savunulurken, Almanya ve Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası askeri olarak sınırlandırılmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kültürel tartışmalara da yer verilen paylaşımda, tüm kültürlerin eşit olduğu ve eleştirinin yasaklandığı yönündeki anlayışın "gerçekleri örttüğü" ileri sürüldü.

Paylaşımda Batı toplumlarında "boş ve içi boşaltılmış bir çoğulculuk anlayışının" hakim olduğu ve buna karşı çıkılması gerektiği öne sürülerek, kapsayıcılık söyleminin içeriğinin sorgulanması gerektiği savunuldu.

Palantir'in müşterileri arasında, İsrail ordusu, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülkeler bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son 2 yılda hızla büyüdüğü biliniyor.