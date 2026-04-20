Dünyanın en genç filosu ne hallere düştü! İETT yanıyor CHP yönetimi izliyor
CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun canına okuduğu toplu taşıma araçları her geçen gün yeni kaza veya yangın haberiyle gündem oluyor. Son olarak İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir otobüs içinde yolcular varken yanmaya başladı. Can pazarının yaşandığı otobüste neyse ki can kaybı yaşanmadı.
Edinilen bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde seyir halindeki 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otobüsün motor bölümünde dumanlar yükselmeye başladığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.
Otobüs içerisinde bulunan yolcular başka bir İETT aracıyla götürülürken, yol üzerinde trafik oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Macaristan seçimleri Muhalefeti çok sevindirdi! Karahasanoğlu’ndan "Orban-İmamoğlu" kıyaslaması
İBB Meclisi’nde skandal rapor! CHP’li yönetim İstanbul’u borç bataklığına sürükledi: "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası gündeme bomba gibi düştü