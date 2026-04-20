  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aktüel Ankara’da boya fabrikasında yangın!
Aktüel

Ankara'da boya fabrikasında yangın!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ankara’da boya fabrikasında yangın!

Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde bir boya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde çıkan fabrika yangını, bölgede korku dolu anlara neden oldu. Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Alcı OSB Mahallesi 2036. Cadde üzerinde bulunan bir boya fabrikasında saat 08.46’da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine birçok bölgeden, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangın sonrası bölgeye gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, 2 işçinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca Şahin, içeride 1 teknisyen bulunduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

 

2 kişi yaralandı

Çıkan yangın sonucu 2 işçinin yaralandığını ve 1 işçinin de depoda kaldığını belirten Şahin, "Tiner vb. şeylerin depolandığı alana yangın sirayet etmeden önlendiğini şimdi teknik arkadaşlar bize dediler. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarının yanı sıra içeri girdiler. İçerideki arama ve diğer çalışmaları yapıyorlar. 2 işçimiz yaralandı, hastaneye intikal ettirildi. Teknisyen olarak çalışan 1 işçimizi, itfaiyemiz şimdi aramaya başladı. İnşallah onu da sağ salim bulurlar. Yaralılar şu anda hastaneye gitti. Zannediyorum birisi dumandan etkilenmiş, diğerinde de hafif yanıklar var. Ama onlara artık doktorlarımız bakacak. Yangının çıkış sebebini arkadaşlarımız soğutmadan sonra tespit edecekler. Şu anda arkadaşlarımızın bana verdiği bilgi, yangın kontrol altına alındı ve soğutma başladı yönünde" diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23