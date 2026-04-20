İşte 'iktidar' farkı

Buğra Kardan İstanbul

24 yılda ülkeye dev eserler kazandıran AK Parti iktidarının savunmadan enerjiye, ulaştırmadan altyapıya, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda yaptığı yatırımlarla Türkiye çağ atlarken ana muhalefette belediyelerden fışkıran yolsuzlukları ve ahlâksızlıkları örtme telaşı hakim. Başkan Erdoğan; yerli silahlar, tanklar, İHA’lar, SİHA’lar, uçaklar, helikopterler, rüzgâr gülleri, güneş santralleri, bölünmüş yollar, büyük havalimanları, YHT hatları, metro ağları, üniversiteler, şehir hastaneleriyle övünürken CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi rüşvetçilerle yol yürümekten gurur duyduğunu belirtecek kadar zelil durumda. Baklava kutularını, rüşvet villalarını, para kulelerini, dolar bavullarını toplumun dikkatinden kaçırmak için çırpınan Özel’in gittiği her yerde yolsuzluk soruşturmalarını siyasi operasyon gibi sunarak itibarsızlaştırmaya; fuhuş skandallarını da “mahremiyet ihlal ediliyor” bahanesiyle kapatmaya girişmesi CHP zihniyetinin zillet içinde bulunduğunu tescilliyor.

İKTİDARIN İFTİHAR TOBLOSU

İHA’lar ve SİHA’lar,

Milli tank Altay,

Bayraktar Kızılelma,

TCG Anadolu,

Duble yollar,

Metro ağları,

YHT hatları,

Üniversiteler,

Şehir hastaneleri ve daha niceleri...

CHP’nin iftihar tablosu

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanının ve şirket müdürünün çantasından çıkan balya balya rüşvet paraları,

Baklava kutularına konan rüşvet euroları,

Kadayıf kutularına yerleştirilen paralar,

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na rüşvet olarak verilen daireler ve villalar,

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in paravan şirketleri ve örtülü ödenekleri,

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kara paraları yedirdiği sevgilileri,

Bolu Belediye Başkanı’nın burs adı altında topladığı haraç paraları, belediye personeline şantajla tecavüz ve diğerleri...

ERDOĞAN’IN KIYMETİ ANLAŞILDI

İki farkı Akit’e değerlendiren AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi: “AK Parti, 23 yılda 230 yıla sığacak hizmetler yaptı. Mantaliteyi dönüştürdü. Bu dönüşümle milletimizin kendine güveni geldi. Türkiye önemli bir güç oldu. Daha adil bir dünya inşa etmeye koyuldu. Savunmada, ulaşımda, eğitimde, sağlıkta ilerledi. Bu, AK Parti’nin iktidar serencamında ortaya koyduğu tablodur. Bunu dost da düşman da görüyor. Güzel ama muhalefet boşluğu da üzücü. Muhalefetin de iktidara fikri katkı sunmadığı ortada. Mahalli idarelerde iktidar olan CHP’nin hâli belli. İstanbul’un, Bolu’nun, Uşak’ın, Bursa’nın durumu vahim. Belediyeler iflas aşamasında. Ne yazık ki buralarda temel mantalite çalmak çırpmak. Gaye de cepleri doldurmak. Zaten CHP, rutin belediyecilik hizmetlerinde kötü idi. Onu geçtik, ahlâki çöküşle de karşı karşıya kaldık. Baklava kutuları, para kuleleri, sevgililere bağlanan maaşlar görüldü. Keşke AK Partililere ayak uydursalardı, geçen imkânı iyi kullansalardı. Millet de ‘Erdoğan’ın alternatifi var’ deseydi. Ancak fotoğrafın böyle olmadığını ortaya koydu. AK Parti ile CHP’nin karşılaştırılamayacağı anlaşıldı. Ortaya dökülen yolsuzluklar, arsızlıklar milletin AK Parti’nin kıymetini bir defa daha anlamasını mümkün kıldı.”

‘Yiyin efendiler yiyin’

Araştırmacı-yazar Dr. Tunç Taşbaş da şunları dile getirdi: “1876’da, 1909’da darbelerle devletimizi paramparça etmiş Jön Türk geleneğinin bugünkü temsilcisi zihniyet, yıllarca yine darbelerle iktidarda kaldı. Taş üstüne taş koymadı. Faizle, rantla, banka hortumlayarak milletin geleceğini çaldı. Tevfik Fikret, CHP zihniyetinin geçmişteki temsilcileri için Han-ı Yağma şiirini yazıp ‘Yiyin efendiler yiyin’ demişti. Recep Tayyip Erdoğan, bütün vesayet odaklarını kaldırıp milletin kaynaklarını yine millet için yatırım ve hizmete dönüştürürken, gerek altyapı gerek sağlık gerek savunma sanayi alanında ülkeye çağ atlatırken CHP zihniyetinin eline geçen ilk fırsatta aslına döndüğünü müşahede ettik. Bu zihniyet, göstermelik birkaç ucuz lokanta açıp milletin kaynaklarına hesapsızca çöktü. Tevfik Fikret bugün CHP’yi görseydi, yeni bir Han-ı Yağma şiiri yazardı. Belediyelerde yolsuzluklar, ahlâksızlıklar öyle bir hâl aldı ki! Baklava kutuları, para kuleleri, maaş bağlanan yakınlar ve sevgililer… Fark ortada. Bir yanda AK Parti, bir yanda CHP var. Bir yanda çalışan, bir yanda çalan var. Her şey açık değil mi? AK Parti’nin işi hizmet üretmek, CHP’nin işi yolsuzluklara, fuhuş skandallarına kılıf aramak.”