Türkiye’nin eşsiz rotalarında bir klasik: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 61. kez sahneye çıkıyor

Zirveler, sprintler ve büyük mücadele TUR 2026 rotası; 9 sprint noktası, 8 Türkiye güzellikleri primi ve 9 tırmanış kapısı, 15.000 metreyi aşan tırmanış ile sprinterlerden tırmanışçılara kadar tüm bisikletçi profillerine açık. Etap zaferi ve prim puanları mücadelesi için yarışan sporcuların kıyasıya rekabeti ile her gün farklı bir hikâye sunan dinamik bir yapı ortaya koyuyor. 8 gün, 8 etapta büyük yolculuk 1. Etap (26 Nisan): Çeşme – Selçuk (148,7 km) 2. Etap (27 Nisan): Aydın – Marmaris (152,8 km) 3. Etap (28 Nisan): Marmaris – Kıran (132,7 km) (Zirve Finiş) 4. Etap (29 Nisan): Marmaris – Fethiye (130,4 km) 5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti – Kemer (180,7 km) 6. Etap (1 Mayıs): Antalya – Feslikan (127,9 km) (Zirve Finiş – Kraliçe Etap) 7. Etap (2 Mayıs): Antalya – Antalya (152,8 km) 8. Etap (3 Mayıs): Ankara – Ankara (105,2 km) (Final)