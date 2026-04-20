Yapay zekâ açıkladı! Süper Lig’de şampiyon kim olacak?
Euro Club Index'de Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı ve takımların sezonu bitireceği puanları yapay zeka tahmin etti.
18. KARAGÜMRÜK Şu an puanı: 20 Tahmini sezon sonu puanı: 24
17. EYÜPSPOR Şu an puanı: 25 Tahmini sezon sonu puanı: 28
16. KAYSERİSPOR Şu an puanı: 23 Tahmini sezon sonu puanı: 29
15. GENÇLERBİRLİĞİ Şu an puanı: 25 Tahmini sezon sonu puanı: 29
4. ANTALYASPOR Şu an puanı: 28 Tahmini sezon sonu puanı: 33
13. KASIMPAŞA Şu an puanı: 31 Tahmini sezon sonu puanı: 35
12. ALANYASPOR Şu an puanı: 33 Tahmini sezon sonu puanı: 39
11. GAZİANTEP FK Şu an puanı: 34 Tahmini sezon sonu puanı: 40
10. KONYASPOR Şu an puanı: 37 Tahmini sezon sonu puanı: 41
9. KOCAELİSPOR Şu an puanı: 36 Tahmini sezon sonu puanı: 42
8. ÇAYKUR RİZESPOR Şu an puanı: 37 Tahmini sezon sonu puanı: 43
7. SAMSUNSPOR Şu an puanı: 42 Tahmini sezon sonu puanı: 47
6. GÖZTEPE Şu an puanı: 48 Tahmini sezon sonu puanı: 54
5. BAŞAKŞEHİR Şu an puanı: 48 Tahmini sezon sonu puanı: 54
4. BEŞİKTAŞ Şu an puanı: 55 Tahmini sezon sonu puanı: 63
3. TRABZONSPOR Şu an puanı: 65 Tahmini sezon sonu puanı: 72 Şampiyonluk ihtimali: Yüzde 2.7'den binde 3'e düştü.
2. FENERBAHÇE Şu an puanı: 67 Tahmini sezon sonu puanı: 75 Şampiyonluk ihtimali: Yüzde 12.1'den 7.1'e düştü.
1. GALATASARAY Şu an puanı: 71 Tahmini sezon sonu puanı: 80 Şampiyonluk ihtimali: Yüzde 85.2'den yüzde 92.6'ya yükseldi.
