Spor
Yapay zekâ açıkladı! Süper Lig’de şampiyon kim olacak?
Yapay zekâ açıkladı! Süper Lig’de şampiyon kim olacak?

Euro Club Index'de Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı ve takımların sezonu bitireceği puanları yapay zeka tahmin etti.

18. KARAGÜMRÜK Şu an puanı: 20 Tahmini sezon sonu puanı: 24

17. EYÜPSPOR Şu an puanı: 25 Tahmini sezon sonu puanı: 28

16. KAYSERİSPOR Şu an puanı: 23 Tahmini sezon sonu puanı: 29

15. GENÇLERBİRLİĞİ Şu an puanı: 25 Tahmini sezon sonu puanı: 29

4. ANTALYASPOR Şu an puanı: 28 Tahmini sezon sonu puanı: 33

13. KASIMPAŞA Şu an puanı: 31 Tahmini sezon sonu puanı: 35

12. ALANYASPOR Şu an puanı: 33 Tahmini sezon sonu puanı: 39

11. GAZİANTEP FK Şu an puanı: 34 Tahmini sezon sonu puanı: 40

10. KONYASPOR Şu an puanı: 37 Tahmini sezon sonu puanı: 41

9. KOCAELİSPOR Şu an puanı: 36 Tahmini sezon sonu puanı: 42

8. ÇAYKUR RİZESPOR Şu an puanı: 37 Tahmini sezon sonu puanı: 43

7. SAMSUNSPOR Şu an puanı: 42 Tahmini sezon sonu puanı: 47

6. GÖZTEPE Şu an puanı: 48 Tahmini sezon sonu puanı: 54

5. BAŞAKŞEHİR Şu an puanı: 48 Tahmini sezon sonu puanı: 54

4. BEŞİKTAŞ Şu an puanı: 55 Tahmini sezon sonu puanı: 63

3. TRABZONSPOR Şu an puanı: 65 Tahmini sezon sonu puanı: 72 Şampiyonluk ihtimali: Yüzde 2.7'den binde 3'e düştü.

2. FENERBAHÇE Şu an puanı: 67 Tahmini sezon sonu puanı: 75 Şampiyonluk ihtimali: Yüzde 12.1'den 7.1'e düştü.

1. GALATASARAY Şu an puanı: 71 Tahmini sezon sonu puanı: 80 Şampiyonluk ihtimali: Yüzde 85.2'den yüzde 92.6'ya yükseldi.

