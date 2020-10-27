Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "Salgın döneminde sporcu sağlığı önceliğimiz oldu"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, salgın döneminde sporcu sağlığının öncelikleri olduğunu söyledi.

2020 yılını değerlendiren Şahin Özen, salgının gölgesinde geçirilen dönemde, koşullara uygun şekilde sürdürülmeye çalışılan su altı faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çalışmalara kademeli şekilde normalleşme döneminde başlandığını ve sürdürüldüğünü belirten Özen, "Küçük yaş gruplarında 2020'nin ilk aylarında turnuvalarımızı gerçekleştirdik. Ancak salgın dolayısıyla büyük turnuvalarımızı ertelemek zorunda kaldık. Spor branşlarımızda bu yılın etkinlik takviminde yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları gerçekleştiremedik ve katılım sağlayamadık. Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi salgın döneminde sporcu sağlığı önceliğimiz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin Özen, salgına karşı alınan tedbirlere kontrollü ve sıkı bir şekilde uyulmasına her zaman dikkat edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Haziran ayından itibaren de spor kulüplerimiz kısmi de olsa antrenmanlarına başladı.Su altı topluluğu üyelerimiz, havuz ve deniz sporlarına normalleşme dönemiyle kademeli şekilde başlamıştı, farklı branşlarımızdaki takımlarımız, milli sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerin direktifleri kapsamında sağlık önlemleri aldık. Bu konudaki çalışmalarımızı ve yapılması gerekenleri su altı sporları üyelerimize sık sık ilettik ve buna devam ediyoruz. Kulvar sayıları, havuzdaki sporcu sayıları gibi ciddi kurallar, hijyenik malzeme kullanımı gibi konuları titiz bir şekilde uygulanmasına özen gösteriyoruz."

Spor etkinliklerine ara verilen dönemde bir çok çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Üyelerimizin de katılımıyla, çevrim içi platformda ciddi çalışmalar yaptık.Spor yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, eğitmenlerimiz, dalıcılarımız, sporcularımız, can kurtarma ve dalış merkezlerimize yönelik eğitim faaliyetleri, gerekli olan kurs ve sınavları çevrim içi gerçekleştirdik. Eğitmen kurs ve sınavlarını, 1 ve 2 yıldız dalış eğitmeni ve rehber dalıcı sınavı, bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavlarımızı gerçekleştirdik. Üyelerimizin mesleki niteliklerini arttıracak toplantılar organize ettik. Dalış eğitmenlerimiz için nitelikli bilgilendirme seminerleri gerçekleştirdik. Yurt içi ve yurt dışından katılımcıların desteğiyle antrenörlük seminerleri organize ettik.TSSF Mavide Kal Çevrim içi Sualtı Fotoğraf Yarışması düzenledik. Şimdi bu organizasyonun video kategorisini düzenliyoruz."

Salgın sürecinin olumsuz koşullarına rağmen faydalı geçirilmeye çalışıldığını söyleyen Şahin Özen, "Cankurtaranlara, tehlikeli denizanası türlerine karşı doğru ilkyardım eğitimi düzenledik. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteğiyle can kurtarma ve dalış merkezlerimizin salgın kurallarına göre hizmet vermesi için sağlık ve hijyen kitleri ve posterler hazırladık ve teslim ettik. Bu merkezlerimizin sorunlarının giderilmesine, ekonomik kayıplarının azaltılmasına yönelik federasyon olarak destekte bulunduk ve süreci ilgili resmi kurumlar nezdinde takip ettik. Bu merkezlerimiz temmuz ayından itibaren faaliyetlerine yeni normal kurallarına göre başladı." değerlendirmesinde bulundu.