Su ürünleri ihracatında büyük gelir

Yeni Akit Ankara

Future Fish Eurasia Fuarı kapsamında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Su Ürünleri Sektörü Paneli”nde su ürünleri sektörünün üretim, ihracat ve tüketimi konuşuldu. Fuarın açılış konuşmasını yapan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “2023 yılı ihracat hedeflerini ilk önce yakalayan sektörlerin başında geliyoruz. Türkiye’nin su ürünleri ihracatının yüzde 70’ini Egeli ihracatçılarımız gerçekleştirirken, bugünkü başarımıza en fazla katkıyı sağlayan Muğla ve İzmir ise toplam su ürünleri ihracatımızın yüzde 62’sini gerçekleştiriyor. Türkiye geneli 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde su ürünleri ihracatımız yüzde 20 artışla 1 milyar 322 milyon dolara yükseldi. Son bir yılda ise 1 milyar 650 milyon dolar su ürünleri ihraç ettik. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüzün toplam ihracatı 4 milyar doları geçti.” dedi.

Su ürünleri gıda sektörleri arasında lider

Kızıltan, Omega-3 deposu Türk somonunun 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 122’lik artışla 259 milyon dolarla su ürünleri ihracatının yıldızı olduğunu söyledi. “10 aylık su ürünleri ihracatımızda 240 milyon dolarla Rusya, 152 milyon dolarla İtalya, 132 milyon dolarla Birleşik Krallık öne çıkıyor. Ekim ayında EİB’nin toplam ihracatı yüzde 5 kayıp yaşarken Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 13’lük ihracat artışıyla 129 milyon dolar ihracata ulaştı. Son bir yıllık dönemde yüzde 26 artışla 1 milyar 567 milyon dolarlık ihracatla gıda sektörleri arasında lider konumundayız. Bugün tüketicilerimiz kaliteli ve uygun fiyatlardan, ağırlıklı olarak levrek, çipura, alabalık, Türk Somonu gibi ürünleri yılın 12 ayı bulabiliyor ve tüketilebiliyor ise, bu balık çiftliklerimiz sayesinde. Türkiye’de su ürünleri üretiminin yüzde 59’unu yetiştiricilik ürünleri oluşturuyor.” Türkiye’nin, dünya levrek ve çipura ihracatında en büyük ikinci ihracatçı, alabalık, levrek ve çipura üretiminde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olduğunu vurgulayan Sinan Kızıltan sözlerine şöyle devam etti: “Birlik olarak ihracatımızın katma değerli olarak artmasına yönelik karbon ayak izi, besin değerleri analizi gibi birçok projeye de imza atıyoruz. Birliğimizin sürdürülebilirlik projeleriyle fark yaratacağı ve ülkemizin su ürünleri ihracatını yukarılara taşıyacağı aşikardır. Bu zamana kadar Almanya’dan Belçika'ya, Rusya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Amerika'dan Kanada'ya, Asya ülkelerine kadar dünyanın birçok ülkesindeki gıda ve su ürünleri fuarlarına katılım sağladık. İki yılda bir düzenlenen Futurefish Eurasia Fuarı ülkemizde su ürünleri sektörü açısından en önemli fuardan biri. Birliğimizce bu yıl 5’inci kez katılıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de paneller ve firma katılımlarıyla Future Fish Fuarı’nın içeriğini zenginleştirme çabası içindeyiz.”

Kızıltan, “Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya, Avrupa’dan Uzakdoğu ve Amerika’ya kadar 23 ülkeden 141 yabancı firmayı ağırlayan fuarımız Türk su ürünleri ihracatçılarımıza yeni kapılar açacaktır. Sektörümüz adına yapmış olduğumuz tüm bu özverili çalışmalar sayesinde, Cumhuriyetimizin 100’üncü Kuruluş yılı olan 2023 yılı için belirlenen ihracat hedefimiz 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatına erişmeyi umuyoruz. Hedefimize ulaşırken Future Fish fuarımızın da ihracatımız ile birlikte uluslararası arenada büyüyeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra başta somon olmak üzere ihracatımız çok arttı

Su Ürünleri Sektörü Paneli’nde konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, “Koronavirüsün hayatımızı, beslenme bilincini değiştirmesiyle balık tüketimi arttı. Bu da sektörümüze çok olumlu yansıyarak 2023 hedeflerimize 2 yıl önceden ulaştık. Dünyada toplam 178 milyon ton su ürünleri üretimi var. 90 milyon tonu avcılık 88 milyon tonu da yetiştiricilik. 20 sene önce yetiştiricilik 32 milyon tonken 88 milyon tona geldi, yıllar içinde yetiştiriciliğin öne geçtiği de oldu. 2021’de TÜİK verilerine göre 800 bin ton üretimin 470 bin tonu yetiştiricilik, 330 bin tonu avcılıktan oluşuyor. Yetiştiricilik Türkiye’de yüzde 60 seviyesine ulaştı.” dedi. Su ürünleri sektörünün üretimde güçlü olduğuna dikkati çeken Demir, “Üretim ve ihracatta Yunanistan’ın önüne geçtik. Geçen sene 1,4 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Levrek birinci sırada, çipura ikinci sıradaydı. Türk somonu inanılmaz bir fırsat yakaladı ve son 5 yılda 36 bin ton ihracata ulaştık. 10 ayda ise somonda 260 milyon dolarlık ihracatı yakaladık. Üretimi artırıp ihracatımızı kuvvetlendirmek istiyoruz. 2023 hedefimiz 2 milyar dolar. 106 ülkeye ihracat yapıyoruz. Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra başta somon olmak üzere ihracatımız çok arttı. İhracatımızın yüzde 55’ini AB ülkelerine yapıyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimize odaklandık. Su ürünleri yetiştiriciliğinde çok az kaynakla çok verimli bir üretim yapıyoruz. Biz sağlıklı büyüyen bir sektörüz, sağlıklı beslenme bilinci olarak bizim üretimimiz ihracatımız önümüzdeki dönemde de artma eğiliminde olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.