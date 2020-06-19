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Aktüel

Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali gerçeğe dönüştü

Sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, Diyarbakır’da caddelerde su satarak bisiklet almak isteyen iki çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:00:09 -
Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali gerçeğe dönüştü

Sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, Diyarbakır’da caddelerde su satarak bisiklet almak isteyen iki çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü.


Diyarbakır’da hayalini kurdukları bisikleti almak isteyen Ali ve Mustafa’nın yol kenarlarında su satarak para toplayıp bisiklet almak istediklerini öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Yardımseverlerden temin ettikleri paralarla bisiklet alan platform üyeleri, çocukların su sattıkları alana geldi. Platform üyeleri, Ali ve Mustafa’ya bisikletlerini hediye ederken çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

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