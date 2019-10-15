Su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri tanecikleri nasıl saklanır? Su kefiri tarifi malzemeleri

Kefir denince aklımıza mayalanmış bir süt ürünü geliyor ama bu kez size su kefirinden bahsedeceğiz. Yine mayalı yani fermente bir içecekten bahsediyoruz ancak bu kefir su ve şekerle yapılıyor. Sütten elde edilen kefirin probiyotik özelliklerini taşımakla birlikte laktoz intoleransı olanların ve veganların da severek tüketebileceği bir içecektir su kefiri. Peki su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri tanecikleri nasıl saklanır? Su kefiri için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte su kefiri tarifi...

Malzemeler

1 litre temiz su

1 su bardağının dörtte biri kadar şeker

1 su bardağının dörtte biri kadar aktif kefir tanesi

2 adet kuru incir ya da gün kurusu kayısı veya 10 adet kuru üzüm

Yarım limon

Ve elbette bir cam kavanoz

Su kefiri nasıl yapılır?

Kefir nasıl yapılır? Evde kefir yapımı

Öncelikle kavanozunuzun iyice temiz olduğundan emin olun.

İçine şekeri ve kefir tanelerini koyun.

Şeker ve tanelerin üzerine dilediğiniz meyveyi ve limon dilimlerini yerleştirin.

Üzerine oda sıcaklığındaki suyu ilave edip ağzını streç filmle kapatın.

Kavanozunuzu doğrudan güneş görmeyen, çok sıcak ya da soğuk olmayan bir yere yerleştirin.

Kefiriniz burada 36 ila 48 saatlik sürede olgunlaşacak. Kefir tanecikleri kavanozun içindeki şekeri tüketerek üreyip çoğalacak. Kavanozunuzu 24 saatin sonunda çalkalayıp kabarcık testi yapabilirsiniz. Kabarcıkların çıkması kefirinizin olgunlaşmaya başladığını gösterir. Olgunlaşma süresinin sonunda tadına baktığınızda suyunuzdaki şeker tadı azalmış olacaktır.

Bu aşamada içilebilir kıvama gelmiş olan su kefirini plastik bir süzgeçle süzün. Taneciklerini durulayıp bir sonraki su kefiri yapımında kullanmak üzere kenara alın.

Su kefiri mayalarını temiz bir şekerli suya koyup 1 ay kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu süre içinde kullanmazsanız kefir taneleri aktiflik özelliğini kaybeder ancak yine de kullanılabilirler. Aktifliği zayıflamış kefir tanesi kullanacaksanız şekerli suda canlandırma işlemini 24 saat arayla kez yapmanız gerekir. Bu süreçte kefir taneleri yeniden aktifleşecektir. Üçüncü fermantasyonda yukarıda belirttiğimiz aşamaları takip etmeniz sonucunda su kefiriniz içilebilecek kıvama gelir.

Su kefiri mayalarını kurutup saklamak isterseniz kağıt havluyla kuruladıktan sonra toz şekere gömmeniz gerekir. İçinde tanecikler olan toz şeker derin dondurucuda 5-6 ay kadar saklanabilir. Derin dondurucudan çıkardığınız tanecikleri kullanmadan önce çözdürüp ardından yine şekerli suya koyarak aktifleştirmeniz gerekir.