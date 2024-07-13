  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'ye baş döndüren teklif! Fiyatları patlatacak karar çıktı! Artık kapıyı kapattılar…

Kimleri kızdırdığını tahmin etmek zor değil Maliye bakanı kimlerin canını acıttı?

Şükretmek yaşam süresini etkiliyor! İşte çarpıcı sonuçlar

CHP'li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

Yunanistan'da Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman şaşkınlığı

ABD, Rus ve Belaruslu sporcuların için kapıyı açık bıraktı! 2024 Paris Olimpiyatları: Kıbrıslı Rum sporcu katılıyor

İŞKUR tespit etti: En fazla aranan meslekler bakın ne!

Türkiye’de şu an Müslüman görünümlü 15,5 milyon kimliği gizli Rum, Yahudi ve Ermeni var! Onları tanımak istiyorum

META, Trump'ın devre dışı bırakılan hesaplarını açtı! Sosyal medya devi sessizliği bozdu

Saat verildi! Uyarı yapıldı: Sağanak vuracak
Yerel Su kanalına düşerek hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri açıklandı
Yerel

Su kanalına düşerek hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 12:32:00 -

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 05.25 sularında Van-Edremit karayolu üzerinde meydana geldi. Gevaş istikametinden Van merkeze seyir halinde olan Bilal Korkmaz yönetimindeki 65 LE 049 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı Hidroelektrik Kanalına düştü. Sosyal tesislerdeki güvenlik görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Emniyet Müdürlüğü ile Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler, suya girerek otomobilin içerisinde bulunan baba ve iki oğlunu sudan çıkardı. Baba Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Muhammet Korkmaz ise sağ olarak kurtarılarak ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Bilal Korkmaz’ın sakat olan iki çocuğunu komşusundan emanet aldığı otomobil ile hastaneye götürdüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yarışan otomobiller kaza yaptı
Yarışan otomobiller kaza yaptı

Yerel

Yarışan otomobiller kaza yaptı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazada kılpayı kurtulan köpek böyle görüntülendi
Kazada kılpayı kurtulan köpek böyle görüntülendi

Yerel

Kazada kılpayı kurtulan köpek böyle görüntülendi

Yatmadan önce alın sabah uyandığınızda görmenizin %80 geri kazanacaksınız!
Yatmadan önce alın sabah uyandığınızda görmenizin %80 geri kazanacaksınız!

Kadın - Aile

Yatmadan önce alın sabah uyandığınızda görmenizin %80 geri kazanacaksınız!

"Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim" diyorlardı! Erdoğan hepsinin yüzüne kapıyı kapattı
“Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim” diyorlardı! Erdoğan hepsinin yüzüne kapıyı kapattı

Siyaset

“Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim” diyorlardı! Erdoğan hepsinin yüzüne kapıyı kapattı

El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…
El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…

Spor

El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23