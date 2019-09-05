Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Melikgazi’de üzeri açık olan su kanalına düşen 5 yavru köpek, olay yerine gelen Melikgazi Belediyesi ekiplerince kurtarılarak köpek barınma merkezine götürüldü.

Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Becen Mahallesi Akasyalı Caddesi’nden geçen taşkın su kanalından gelen köpek sesleri üzerine, açık su kanalına düşen yavru köpeklerin kurtarılması için mücadele başlattı. Su kanalına inerek, ilk kontrolü burada yapan veteriner, yavruların uzun bir süredir çukurda olduklarını ancak yavrularda kırık olmadığını belirledi. Yoğun bir çalışmanın ardından 5 yavru köpek kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirlenen köpeklere yiyecek verildi.

Yavru Köpeklerin kurtarılarak, barınma evine teslim edilmesi ile ilgili olarak Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Biz her canlı için varız. Çünkü hayatı sevimli dostlarımızla da paylaşıyoruz. Yaşamak onların da hakkı. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Bu şehrin havasını ve suyunu paylaştığımız can dostlarımıza da yardım ediyoruz." dedi.