Su ısıtıcısı doğru şekilde nasıl temizlenir?

Yiyecek ve içeceklerle temas eden eşyaların kimyasallarla temizlenmesi pek de doğru bir yöntem değildir. Özellikle buzdolabı temizliği ve kettle temizliğinde dikkat edilmesi gerekir. Dolayısıyla doğal ürünlerle bu eşyaları temizlemek en sağlıklısı olacaktır.

1 - Limon tuzu

Limon tuzu en etkili, doğal kireç sökücülerin arasında yer alır.

Su ısıtıcısının içerisine, kireç seviyesince, su koyun ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar limon tuzu ekleyin. Suyu kaynatıp 10 dakika kadar bekletin. Etrafına gelmesi için suyu -kapağı kapalı ısıtıcıda- yavaşça sallayarak her yere temas etmesini sağlayın. Ardından bekletip durulayın.

2 - Beyaz sirke

Sirke denince akla gelenlerden biri de doğal temizlik. Son zamanlarda birçok alanda temizlik sağlayan sirke, kettle temizliğinde de oldukça etkilidir. Özellikle doğal sirke, ekstra bir temizlik sağlar.

Su ısıtıcısının içerisine 4'te 3 oranında su doldurun. Isıtıcının düğmesine basarak ılımasını sağlayın. Ardından maksimun seviyesine gelene kadar beyaz sirkeyi içerisine boşaltıp, kaynatın. 8 - 12 saat kadar -kireç oranına göre- bekletip, durulayın.