Buzdolabı temizlemenin 3 ayrı yolu

Mutfak temizliğinde neredeyse en önemli yer buzdolabı temizliğidir. Çünkü içinde her türlü gıda bir arada durur. Havaları birbirine temas eden bu ürünlerin, temiz bir mekanda saklanması gerekir.

Sık sık temizlenmesi gereken buzdolaplarına, kimyasal maddelerle temizlik yapmak uygun değildir. Temizlik uğruna atılan o adım, bakterilerin çoğalmasına sebep olacaktır. Bu nedenle dolapları evdeki doğal maddelerle temizlemek en doğrusudur.

Buzdolabı silme yolları

- Dolabınızın çıkan parçalarını çıkarıp, geniş bir alanda hazır bekletin. Beyaz sabun rendesiyle yıkadığınız parçaları kaynar su dökerek temizleyin. Ilık vesirkeli bir su hazırlayıp, hepsini ovalayarak durulayın. Kuruduğunda yerlerine yerleştirebilirsiniz.

- Herkesin artık bildiği bir yöntem olan karbonat. Soğuk su içerisine karbonat ve limon suyunu karıştırarak dolaplarınızı silin. Bakeri oluşumunu engellerken, kirlerin de ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

- Doğal sirkeyle temizlenen dolaplarda, bakteriler ölür ve dolap tertemiz olur. Yemek ve dolabın iç kısmına kesinlikle zarar vermeyecek olan sirke, bir süre sonra uçup gideceği için, koku da bırakmayacaktır.