Şu edepsizin kulağını çek Meral Akşener! Böyle skandal görülmedi

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya daha imza attı.

28 Şubat artığı yazar, başörtüsü için anayasa değişikliğinin laiklik ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek, uzun zamandır ağzına almadığı "Laiklik elden gidiyor" sakızını yine çiğnedi.

Uğuroğlu, Yeniçağ'daki pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Değerli okurlarım,

AKP tek bir oyla kapatılmadı ama Anayasa Mahkemesi'nin, "Laiklik Karşıtı Odak" olduğu gerekçesiyle AKP'yi mahkûm ettiğini ve cezalandırdığını ve hükümlü bir parti olduğunu anımsatayım.

Türban için anayasa değişikliğinin anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayayım.

Muhalefet liderleri unutmayın;

-Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu."