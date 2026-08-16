Su bazlı vitaminlerde C, B grubu ne zaman alınmalı? Aman dikkat birden almayın! Doğru demeyin...

Su bazlı vitaminlerde (C, B grubu) fazlası genellikle idrarla atılsa da yüksek dozlarda mide rahatsızlığı gibi yan etkiler görülebilir.

Piyasada dil" altı damla, lipozomal, kapsül/tablet ve saşe gibi farklı formlarda satılıyor. Her formun vücut tarafından emilme hızı ve oranı farklıSaşe formlar genellikle suda çözülerek içilir.

Vücudumuzun biyolojik ritmi, bazı besin öğelerinin hangi saatte daha verimli kullanıldığını da etkiler:Yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K) yemekle birlikte, tercihen yağ içeren bir öğünde alındığında daha iyi emilir. B grubu vitaminler enerji metabolizmasını desteklediği için genellikle sabah alınması önerilir; akşam alındığında bazı kişilerde uyku kalitesini etkileyebilir.

C vitamini, demirin emilimini artırdığı için birlikte alınması söylenir.

'Doğal' olması önemlidir. Özellikle yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K) vücutta depolanabildiği için aşırı alımda birikime ve istenmeyen etkilere yol açabilir. Su bazlı vitaminlerde (C, B grubu) fazlası genellikle idrarla atılsa da yüksek dozlarda mide rahatsızlığı gibi yan etkiler görülebilir.

NE ZAMAN KULLANILMALI DOĞRU YÖNTEM

Su bazlı (suda çözünen) C vitamini ve B grubu vitaminler, enerji metabolizmasını destekledikleri için en iyi sabah saatlerinde ve tercihen kahvaltıyla birlikte ya da aç karnına bol suyla alınmalıdır. Akşam saatlerinde alınmaları uyku düzenini bozabilir. Enerji metabolizmasını destekledikleri için genellikle sabah aç karnına veya kahvaltı sonrasında alınmaları önerilir. Hepsini aynı anda ve yüksek dozda birden yüklemek, midenizi yorabilir ve vücudun bunları idrarla hızla atmasına neden olabilir.

BİRDEN ALMAYIN!

C ve B grubu vitaminler, yüksek dozda tek seferde alındığında vücutta depolanamaz ve fazlası idrarla atılır. Bu nedenle bu vitaminlerin gün içine bölünerek alınması, kandaki vitamin seviyesinin dengede kalmasını sağlar. Nitekim yapılan dev bir araştırmada C vitamini dahil tüm gıda koruyucuları tansiyonu tetikliyor bilgisi yayınlandı. Paris’teki Sorbonne ve Nord üniversitelerinin yürüttüğü araştırmada, yaklaşık 8 yıllık takip süresi boyunca katılımcıların beslenme alışkanlıklarını ve sağlık durumlarını inceledi. Avrupa Kalp Dergisi’nde yayımlandı.

Doğru Zamanlama ve Kullanım Kuralları.

B Grubu Vitaminler: Enerji verdiği için sabah saatlerinde alınmalıdır. Aç karnına emilimi daha iyidir, ancak mide hassasiyeti yaparsa kahvaltıyla da içilebilir.

C Vitamini: Günün ilk saatlerinde veya öğle yemeğiyle alınabilir. Yüksek doz askorbik asit aç karnına mideyi rahatsız edebileceği için tok karna ya da bol suyla tercih edilmelidir.

Birlikte Kullanım: C vitamini ve B vitaminleri gün içine bölünerek ya da kahvaltı/öğle öğünlerine ayrı ayrı dağıtılarak kullanılmalıdır. Hepsini tek bir seferde yüksek miligramlarla almak yerine dozu bölmek emilimi artırır.

C vitamini ile B vitamini aynı anda alınır mı?

Genellikle birlikte alınabilir, ancak özellikle yüksek doz B12 vitamini ve C vitamini takviyeleri aynı anda kullanılmamalıdır.

C vitamini hangi saatlerde alınmalı?

Sabah veya öğlen saatlerinde, kahvaltıdan hemen önce ya da hafif bir öğünle birlikte alınmalıdır

B grubu vitaminleri ne zaman alınmalı?

Sabah saatlerinde aç karnına veya kahvaltıdan hemen sonra alınmalıdır.

Not: Bu haber genel bilgilendirme amaçlıdır, kişiye özel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın.

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