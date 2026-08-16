GİB, SMS ile mükelleflere hatırlattı Mesajla uyarıya rekor tahsilat

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta SMS olmak üzere mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla dijital teknolojiler, yapay zeka destekli iletişim uygulamaları ve davranışsal kamu politikalarından etkin şekilde yararlanıyor.

Başkanlık, cezai yaptırımlardan önce mükelleflere rehberlik eden, bilgiye erişimi kolaylaştıran ve gönüllü vergi uyumunu güçlendiren hizmet odaklı yaklaşımını, mevzuat, denetim ve tahsilat fonksiyonlarıyla geliştiriyor.

Başkanlık, bu amaç doğrultusunda bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini dijital kanallar üzerinden kesintisiz yürütürken, hak ve yükümlülüklere ilişkin güncel düzenlemeleri içeren rehberler, infografikler, videolar ve diğer dijital içerikler de hazırlıyor.

MTV TAHSİLATINDA REKOR GELDİ

Bu kapsamda, MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibarıyla ödemeyen 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı.

Dijital Vergi Dairesi, Başkanlığın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer dijital iletişim kanalları üzerinden yürütülen bilgilendirme faaliyetleriyle desteklenen bu çalışmalar sonucunda, temmuz ayında 12 milyon 16 bin 721 mükellef ikinci taksit ödemesini süresinde gerçekleştirdi.

Böylece, MTV tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2022 yılından bu yana MTV tahsilat/tahakkuk oranlarında ortalama yüzde 15 iyileşme sağlanırken temmuz ayında tahsilat 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Bu yıl temmuz ayında mükellefler tarafından toplam 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira MTV ikinci taksit ödemesi yapıldı. Ocak ve temmuz aylarında yapılan toplam tahsilat da 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu.

SMS ile hatırlatma yapılan MTV mükelleflerinin zamanında ödeme oranı, hatırlatma yapılmayan mükelleflere göre yüzde 26 daha yüksek oldu.

GELİR VERGİSİ SÜRESİNDE ÖDENDİ

2025 yılında ticari, zirai, serbest meslek kazancı ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden, bu yılın mart ayında beyannamesini verip gelir vergisi ikinci taksitini henüz ödemeyen 1 milyon 407 bin 625 mükellefe ödeme süresinin son günü öncesinde SMS ile hatırlatma yapıldı.

Gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 75,38'inin de temmuz ayında ikinci taksitini süresinde ödediği görüldü.

Özellikle meslek mensubu hizmetinden yararlanmayan kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı mükelleflerine gönderilen mesajlarla vergiye gönüllü uyum desteklendi.

MÜKELLEFLERE REHBERLİK

Gelir İdaresi Başkanlığı, işe yeni başlayan mükelleflere de rehberlik hizmeti veriyor.

2024 yılından itibaren sürdürülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında haziran sonu itibarıyla 912 bin 615 yeni mükellefe SMS yoluyla rehberlik yapıldı.

Gönderilen mesajlarda yer alan bağlantılar sayesinde mükellefler, Başkanlıkça hazırlanan rehber ve broşürlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu rehberlerde vergi uygulamalarında karşılaşılabilecek özel durumlar, mükellef hakları, bildirim yükümlülükleri, belge düzeni, defter tutma, muhafaza ve ibraz ödevleri ile diğer vergisel yükümlülükler ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Ayrıca, yeni mükelleflere Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek işlemler ve vergi ödeme kanalları hakkında da kapsamlı bilgi sunuluyor.

Başkanlık, mükelleflerin yararlanabileceği yeni düzenlemeler hakkında da kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Vergi dairesine borcu bulunan mükelleflere düşük oranlı tecil faiziyle uzun süreli taksitlendirme imkanı sağlayan uygulama 31 Ağustos'ta sona erecek.

Başkanlık, bu avantajdan daha fazla mükellefin yararlanabilmesi amacıyla "Vergi Dairesine Olan Borçların Düşük Oranlı Tecil Faizi ile Taksitlendirilmesi Rehberi", infografikler ve bilgilendirici videolar hazırlayarak kamuoyunun kullanımına sundu.

Gerçek ve tüzel kişilere ait yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulama da 31 Temmuz 2027 tarihine kadar devam edecek. Başkanlık tarafından hazırlanan rehber ve infografiklerle bildirime konu edilebilecek varlıklar, uygulamadan yararlanabilecek kişi ve kurumlar, bildirim ve transfer süreçleri, kanuni defter kayıtları, uygulanacak vergi oranları ile vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması için gerekli şartlar ayrıntılı şekilde kamuoyuna anlatılıyor.

ŞİMŞEK: TEŞEKKÜR EDİYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de mükellefin vergiye gönüllü uyumunun artırılmasına yönelik çalışmaların önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vergi sisteminde önceliğimiz, mükelleflerimizin yükümlülüklerini doğru, kolay ve zamanında yerine getirebilecekleri bir yapı oluşturmaktır. Dijital uygulamalar, davranışsal kamu politikaları ve mükellef odaklı hizmet anlayışımızla gönüllü uyumu güçlendirmeye devam ediyoruz. Vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyerek ülkemizin kalkınmasına ve kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum. Gelir İdaresi Başkanlığımız da mükelleflerimizin yanında olmaya, rehberlik etmeye ve vergiye gönüllü uyumu artıracak uygulamaları geliştirmeye kararlılıkla devam edecektir."