  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dişlerini fırçaladı hastanelik oldu! Artık konuşması bile yasak! ABD donanmasında kriz patlak verdi: Görevli asker her şeyi ifşa etti! Dondurma devi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı Ev alanı da satanı da ilgilendiriyor! Fiyat kriterleri değişti Tokyo'da dünyaya geldi: İşte parti liderlerinin doğum yerleri! Çakma Süleymancılara çarpıcı soru! Şamil Tayyar Kurişlerin bilinmeyen yüzünü hatırlattı İsrailliler birbirine girdi Nehir kurudu sınır kalktı! İki ülke birleşti İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Dondurma devi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dondurma devi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Yaz sıcaklarında vazgeçilmez ürünlerden olan dondurma devi Rebel Ice Cream, rakibi Van Leeuwen'in ambalaj tasarımını kasten taklit ettiği gerekçesiyle iflas ile karşı karşıya kaldı. Hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Mahkeme kararının ardından borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas korumasına başvurdu.

#1
Foto - Dondurma devi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı

ABD'de dondurma pazarındaki rekabet mahkeme salonuna taşındı. Büyük perakende zincirlerinde satılan Rebel Creamery, rakibi Van Leeuwen ile yıllardır süren marka ihlali davasını kaybetmesinin ardından iflas korumaya başvurdu.

#2
Foto - Dondurma devi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Utah merkezli şirket, 14 Ağustos'ta yaptığı başvuruda varlık ve yükümlülüklerinin 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında olduğunu bildirirken, şirket aleyhindeki davalar da yeniden yapılandırma süreci kapsamında askıya alındı. 23,8 milyon dolarlık ambalaj davası Rebel Creamery'yi iflas korumasına götüren sürecin merkezinde rakip dondurma üreticisi Van Leeuwen'in açtığı dava bulunuyordu.

#3
Foto - Dondurma devi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Mahkeme, Rebel'in Van Leeuwen'e ait ürün ambalajını kasten taklit ederek marka haklarını ihlal ettiğine hükmederken iki markanın ürünleri arasında tüketiciler açısından karışıklık yaşandığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu belirledi. Rebel'in pastel renklerin kullanıldığı, büyük siyah harflerin öne çıktığı minimalist ambalaj tasarımının Van Leeuwen'in ticari görünümüne fazlasıyla benzediği sonucuna varıldı. Kararla birlikte Rebel'in mevcut ambalajlarını yeniden tasarlamasına ve ihlal kapsamında değerlendirilen ürünlerden elde ettiği 23 milyon 785 bin dolarlık kârı Van Leeuwen'e ödemesine hükmedildi.

#4
Foto - Dondurma devi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı

HERKES ONU ABLAJIYLA TANIDI! Tasarım tartışması yıllar öncesine dayanıyor 2008'de kurulan Van Leeuwen ambalajlarını 2014'te değiştirmiş, 2016'da bugünkü tasarımına geçmişti. Rebel Creamery ise Eylül 2017'de kurulmu, 2018'de market raflarına çıkmıştı. Mahkeme belgelerine göre benzerlik, 2018'in sonları ile 2019'un başlarında bir Van Leeuwen çalışanının dikkatini çekti. Van Leeuwen bunun üzerine Nisan 2021'de Rebel Creamery'ye dava açarak ambalajların değiştirilmesini ve ihlalden elde edilen kazancın kendisine ödenmesini talep etti. Rebel kararı temyize taşıdı Rebel Creamery, mahkemenin 23,8 milyon dolarlık kararını kabul etmedi. Şirket 12 Ağustos'ta karara karşı temyiz başvurusunda bulunurken iki gün sonra da iflas koruma istedi. Pazar 7,4 milyar dolara ulaştı Hukuk mücadelesi, ABD'de dondurma sektörünün büyümeye devam ettiği bir dönemde yaşandı. IBISWorld verilerine göre dondurma dükkanları pazarı, 2025'e kadar geçen beş yılda yüzde 5,8 büyüyerek 7,4 milyar dolara ulaştı. Sektör yalnızca 2025'te yüzde 0,9 büyüdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi
Gündem

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ümraniye’de Alihan Kuriş suç örgütünün ana üssü olarak bilinen lokasyona kapsamlı bir operasyon ..
Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu
Gündem

Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından operasyonun Süleymancılar cem..
İran'a ait 2 savaş uçağı düşürülmüştü: Pilotlar o ülke tarafından esir alındı!
Dünya

İran'a ait 2 savaş uçağı düşürülmüştü: Pilotlar o ülke tarafından esir alındı!

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığı..
Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme
Gündem

Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme

Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!
Gündem

Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta çözümün ancak egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü temelinde mümkün..
Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un dokuz günlük kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı
Kültür - Sanat

Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un dokuz günlük kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14. durağı Erzurum’da festival heyecanı başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23