“Su ayak izimizi iyileştirdik”

İskoçya’nın Glasgow şehrinde 31 Ekim’de başlayan ve iki hafta sürecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) 120’ye yakın ülke lideriyle birlikte dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve 30 bine yakın katılımcı küresel ısınma konusunu tartışıyor.

COP26 kapsamında “Türkiye’nin Karbon Nötr Yol Haritasına İş Dünyası Perspektifinden Bakış” oturumu gerçekleştirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un açılış konuşmasıyla başlayan oturuma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın başkanlığında, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yeşil Ekonomi ve İklim Hareketi Müdürü Harry Boyd-Carpenter’in katılımıyla yapıldı.



Eczacıbaşı Topluluğu’nun CEO’su Atalay Gümrah, iklim değişikliğinin başlıca neticelerinden biri olan su kaynaklarının azalışının Eczacıbaşı Topluluğu’nun da çalışma biçimini değiştirmeye zorladığını söyledi. Atalay Gümrah, “Suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü, üretim süreçlerindeki değişiklikler ve daha verimli çalışan ekipmanlara yönelik yatırımlar sayesinde Eczacıbaşı olarak su ayak izimizi kayda değer oranda iyileştirmeyi başardık” değerlendirmesinde bulundu.