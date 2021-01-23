Su-57 için yeni gelişme! Görücüye çıkıyor

Sputnik’in haberine göre Rostec’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın beşinci nesil avcı uçağı Su-57E’nin prototipini Hindistan’ın Bangalor kentinde düzenlenecek Aero India 2021 havacılık fuarında sergileyeceği belirtildi.

Rus basınına konuşan Rostec’ten bir yetkili, “Su-57E’nin bir prototipinin gösterilmesi planlanıyor, orjinal model sergilenmeyecek. Prototip, orjinal halinin bire bir aynısı olacak” ifadelerini kullandı.

Economic Times gazetesi de kaynaklarına dayanarak, Rus Su-57’nin Hindistan’ın Bangalor kentinde 3-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Aero India 2021 havacılık fuarında sergilenebileceğini yazdı.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSMTC) Başkanı Dmitriy Şugayev, geçen yılın mart ayında yaptığı açıklamada, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’yi yabancı bir havacılık fuarında sergilemeyi planladığını belirterek “Tabii ki bu uçağa ilgi büyük, ancak bu yine de bir sonraki aşama. Su-35 ile ilgili daha fazla gelişme kaydetmemizden sonraki adım” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, Ağustos 2019’da beşinci nesil Su-57 savaş uçağının ihracat belgelerinin alındığını ve yabancı müşterilere satışıyla ilgili görüşmelerin başlayabileceğini bildirmişti.

Su-57E ilk olarak Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’da sergilenmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterilmişti.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen beşinci nesil avcı uçağı Su-57, Komsomolsk-on-Amur Havacılık Fabrikasında (KnAAZ) üretildi. Her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini imha yeteneğine sahip Su-57 ilk olarak 2010’da havalandı.