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Dünya Su-30’lar için 130 km menzilli 200 adet füze siparişi!
Dünya

Su-30’lar için 130 km menzilli 200 adet füze siparişi!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 22:26:00 - 2024-08-07 22:27:02
Su-30’lar için 130 km menzilli 200 adet füze siparişi!

Hindistan Hava Kuvvetleri, Su-30 ve LCA Tejas savaş uçakları için 200 adet Astra havadan havaya füze alımını onayladığını açıkladı.

Üst düzey savunma yetkilileri India Today TV’ye yaptıkları açıklamada DRDO’nun projenin geliştirme ajansı, BDL’nin ise yen, füzelerin yüklenicisi olacağını belirtti.

Verilen bilgilere göre anlaşma kapsamında Hindistan Hava Kuvvetleri ve Hint Donanması için 2025 yılı sonuna kadar 248 füze üretilmesi bekleniyor.

Mark 2’nin öncülü olan Astra Mark 1 füzesi halihazırda hem Hindistan Hava Kuvvetleri hem de Donanma’sı tarafından başarıyla kullanılıyor.

India Today TV’ye bilgi veren üst düzey savunma yetkilileri Astra Mark 2 füzeleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve 130 km menzilli bu füzenin ilk testinin önümüzdeki aylarda yapılmasının planlandığını belirttiler.
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Mevcut Astra Mark 1 füzesi 100 kilometreye kadar menzile sahiptir ve menzilini daha da uzatma potansiyeline sahip.

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