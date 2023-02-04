Stüdyoda "Erbakan" kavgası! Bu yüzden birbirlerine girdiler

ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk ekranlarında katıldıkları canlı yayında birbirine girdi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları ve adaylık sürecinin konuşulduğu programda Merhum Erbakan'a ilişkin kullanılan ifadeler iki isim arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

Hasan Öztürk'ün merhum Erbakan ve Milli Görüş geleneğine ilişkin açıklamaları sırasında araya giren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Öztürk'e 'Erbakan'a yapılan zulümleri de hatırlat' demesi üzerine cevap olarak 'Sizin sayenizde' karşılığını alması sonrası ipler gerildi.

Gürsel Tekin'in CHP'nin iktidar olmamasına rağmen Erbakan'a yapılanlardan nasıl sorumlu tutulduğunu sorması üzerine tansiyon giderek yükselmeye devam etti.

Sizi muhatap bile almam

Hasan Öztürk'ün tartışma esnasında Gürsel Tekin'e; ''Siz şu anki CHP'nin Mustafa Kemal'in kurduğu CHP olduğunu söylüyorsanız sizi muhatap bile almam'' demesi sonrası ikili arasında hararet iyice yükseldi ve programın diğer katılımcıları uzun süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Mikrofonu fırlattı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sert bir dille Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini talep ederken yaka mikrofonunu fırlatıp programı terk etmek istedi.

Uzun süren çabalar sonrası Hasan Öztürk tekrar söz alarak yanlış anlaşıldığını ifade edip, Tekin'in elini sıktı ve iki isim arasındaki tartışma da tatlıya bağlandı.