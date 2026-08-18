STSO seçimleri öncesi dikkat çeken mesaj!

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, Kangal’da üyelerin talep ve beklentilerini dinledi. Başkan Adayı Mustafa Eken ve meclis üyesi adayları, Kangal’da oda üyeleriyle düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. İstişare toplantısı öncesinde ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Eken, esnaf ve tüccarın taleplerini dinledi. Ardından düzenlenen istişare toplantısında STSO üyelerine hitap eden Eken, geçmiş dönemde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Üye olmazsa başkan olmaz”

Ticaret ve Sanayi Odası’nın elde ettiği başarıların bütün üyelerin katkısıyla gerçekleştiğini belirten Eken, "Bizim görev yaptığımız dönemde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin ilk üçüne girmiş bir oda oldu. A sınıfı akredite olan, Türkiye üçüncüsü olan bir Sivas Ticaret ve Sanayi Odası. Bunu ben tek başıma başarmadım. Bunu bütün üyelerimizle başardık. Ticaret Odamızın kıymetli üyeleri sayesinde başardık. Üye olmazsa ticaret ve sanayi odası olmaz. Üye olmazsa başkan olmaz. Her zaman önce üyeler diyoruz. 2018 ve 2022 yılında Sivas cazibe merkezi kapsamına girdi. Odamıza tahsis edilmiş ve yıllardır atıl durumda bulunan fuar alanı içine yapılmış olan binayı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne devrettik. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ücretlerini kaldırdık" dedi.

“Merkez gelişirse ilçeler gelişir”

Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eken, yatırımcıların Sivas’a kazandırılması için gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Eken, "Ticaret ve Sanayi Odamızın görevi; 5174 sayılı yasaya göre kurulmuş, üyelerinin hakkını savunan, üyelerinin yanında olan, yatırımcının yanında olan bir yarı resmi kuruluş. Yatırımcının ayağına gittik. O günkü Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’le, o günkü Valimiz Salih Ayhan’la beraber gittik Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i yol ettik" ifadelerini kullandı.

Büyük firmaların Sivas’a yatırım yapması için girişimde bulunarak öncülük ettiklerini belirten Eken, "Merkez gelişirse ilçeler gelişir. Merkez gelişmezse ilçeler de gelişmez. Önce şehrin merkezini ayağa kaldıracağız. Birçok büyük firmayı da gittik ikna ettik, Sivas’a yatırım getirdik" şeklinde konuştu.

"Sivas’ın tamamı cazibe bölgesi olmalı"

Göreve gelmeleri halinde Sivas’ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması ve Sivas’ın serbest bölge olması için çalışma yürüteceklerini ifade eden Eken, "İnşallah göreve gelirsek Abdullah Güler Başkanımız başta olmak üzere; şehrimizin dinamikleriyle, milletvekilleriyle, bürokratlarıyla, ilçelerde kaymakamlarımızla, Valimizle, Belediye Başkanımızla Sivas’ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması ve Sivas’ın serbest bölge olarak adlandırılması için hep birlikte hareket edeceğiz. Bu biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle olacak bir şey. Ama Demirağ OSB’de Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle teşvik kapsamına alındı. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Cumhurbaşkanımız Sivas’ta birliği gördü, beraberliği gördü, her şeyi gördü. Dedi ki ’Sivas hak etmiş bu 6. bölgeyi’ dedi ve verdi. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

“Eldeki yatırımcıya sahip çıkacağız”

Sivas’a yatırımcı kazandırılması kadar mevcut yatırımcıların korunmasının da önemli olduğunu belirten Eken, "Bize ne düşüyor? Yatırım yapmak, yatırımcıyı getirmek, yatırımcıya sahip çıkmak düşüyor. Elimizdeki yatırımcıya sahip çıkacağız ki dışarıdaki yatırımcı da gelsin buraya arkadaşlar" dedi.

Ticaret odasının bu görevi üstlenmesi gerektiğini ifade eden Eken, "İşte biz ticaret ve sanayi odası olarak bu görevi üstleniyoruz. Ama odamız bunu yapmazsa, yatırımcıya sahip çıkmazsa, gelene sahip çıkmazsa, eldeki yatırımcıya sahip çıkmazsa üzülerek söylüyorum; ticaret odası görevini yapmıyor demektir" ifadelerini kullandı.

STSO olarak genç girişimcilerin ve yatırımcıların yanında olduklarını ve göreve gelmeleri halinde de bu desteği sürdüreceklerini belirten Eken, "Ticaret Odası olarak her zaman gençlerin yanındaydık. Yine aynı şekilde göreve gelirsek gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ticaret ve Sanayi Odamız üyesinin yanında olacak, önünde olacak, onun bir sıkıntısında yanında olacak. Talebini yetkili makamlara, devletimize iletecek" şeklinde konuştu.

Eken, konuşmasının sonunda Türkiye, Sivas ve ilçeler arasındaki gelişim ilişkisine dikkat çekerek, "Türkiye güçlü olursa Sivas güçlü olur. Sivas güçlü olursa Kangal güçlü olur. Kangal güçlü olursa bütün ilçelerimiz güçlü olur. Biz de bunun için aday olduk, bunun için buradayız" dedi.

Eken, konuşmasının ardından STSO üyelerinin sorularını yanıtlayarak talep ve beklentilerini dinledi.