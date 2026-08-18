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Yaşam 75 kamera tek tek incelendi! Örümcek Adam gibi tırmanıp evleri böyle soydu
Yaşam

75 kamera tek tek incelendi! Örümcek Adam gibi tırmanıp evleri böyle soydu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa Nilüfer'de apartmanların birinci katlarına tırmanarak evlere girdiği belirlenen şüpheli, yaklaşık 200 bin TL’lik hırsızlığın ardından polis takibine takıldı.

Bursa’da evlere ulaşmak için apartmanların duvarlarına tırmanan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Nilüfer ilçesi Barış ve Kültür mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

 

Apartmanların birinci katlarına Örümcek Adam gibi tırmanarak evlere giren şapkalı şüphelinin, farklı adreslerden toplam yaklaşık 200 bin TL değerinde eşya ve para çaldığı tespit edildi.

 

75 kamera görüntüsü incelendi

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler tarafından temin edilen 75 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi. Yapılan titiz çalışma sonucunda hırsızlık olaylarının 30 ayrı suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Ş.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

 

Çaldığı parayla yakalandı

Polis ekipleri, firari şüphelinin Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir evde saklandığını tespit etti. 15 Ağustos günü düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.K.'nin yanında, ikametten çaldığı değerlendirilen 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., 16 Ağustos günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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