Stratejik köprü hedef alındı! 'Rusya Moldova'yı işgal etmek üzere!'
Rusya'nın, Moldova ile Ukrayna sınırında yer alan Transdinyester bölgesini işgal etmeye hazırlandığı öne sürülüyor.
Rusya'nın, Moldova ile Ukrayna sınırında yer alan Transdinyester bölgesini işgal etmeye hazırlandığı öne sürülüyor.
Dün gerçekleşen saldırıların ardından artan gerilim, gece saatlerinde de çeşitli saldırılarla devam etti.
Transdinyester'in başkenti Tiraspol'de bulunan Devlet Güvenlik Bakanlığı'na ait binalara roketler atılmasının ardından, Transdinyester'in çeşitli bölgelerinde de saldırılar meydana geldi. Saldırılarda maddi hasar oluştu.
Saldırılar sonrasında Transdinyester'de Rus "barış güçleri" konuşlandırılırken, tehdit seviyesi "kırmızı alarma" yükseltildi, yollara kontrol noktaları kuruldu.
Rus haber ajansları, Transdinyester yönetiminin "güvenliğini sağlamak için kararlar almaya hazırlandığını" ifade etti.
"Stratejik köprü hedef alındı"
Öte yandan, bugün Odessa'nın batısındaki Ukrayna topraklarını ana karaya bağlayan tek nokta olan köprü Rusya tarafından hedef alındı.
Köprünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Bu saldırıyla beraber, Odessa oblastının güneybatı bölgesine yönelik askeri ikmalin kesileceği ve Ukrayna'nın bölgeyi savunmasının zorlaşacağı düşünülüyor.
Rusya'nın önce bu bölgeyi denizden yapılacak çıkarmayla hedef alacağı, ardından Transdinyester'e ilerleyebileceği iddia ediliyor.
"Rusya işgale hazırlanıyor"
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko bugün yaptığı açıklamada, Transdinyester'deki durumun endişe verici olduğunu, "Durumun arkasında bölgede istikrarla ilgilenmeyen, yeni bir gerilim alanı yaratmak isteyen güçlerin bulunduğunu" öne sürdü.
Rusya'nın açıklamaları, bölgede yeni bir işgal hamlesine hazırlık yapıldığı şeklinde yorumlandı.
Moldova 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsız olurken, ülkenin doğusundaki Transdinyester bağımsızlığını ilan etmiş, çıkan çatışmalar 1992'de ateşkesle son bulmuştu.
Bölge 1992 yılından bu yana Rus yanlısı güçler ve Ruslarca idare ediliyor.
Kaynak: Mepa News