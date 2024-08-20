Stratejik değişiklik! Rusya'dan Hava Savunma Sisteminde yeni adım

Rusya Savunma Bakanlığı’nın kapalı bir etkinliğe dönüştürdüğü halka kapalı olarak düzenlenen Army-2024 fuarı kapsamında Pantsir-S1 hava savunma sisteminin yeni bir versiyonu olan Pantsir-SMD-E tanıtıldı. Defence Blog tarafından yapılan habere göre önceki sistemlerden farklı olarak bu versiyon sadece füzelerle donatıldı ve sistemin geleneksel 30 mm’lik otomatik topları kaldırıldı.

Pantsir’in yeni versiyonuna yeni silah sistemi

Ayrıca yeni bir yaklaşımla birlikte Pantsir-SMD-E, hala etkili bir anti-drone sistemi olarak tanıtılmakta. Sistemin geleneksel top silahları yerine araç başına 48 adede kadar mini TKB-1055 füzesi kullanması öngörülmektedir. Böylece bu mini füzelerin 0,5 ile 7 kilometre menzildeki ve 5 kilometreye kadar irtifadaki hedeflere müdahale edebileceği iddia edilmektedir. Buna karşılık 57E6E füzeleri 1,2 ila 20 kilometre menzile sahip olup 15 kilometreye kadar irtifaya ulaşabilmektedir.

Rus ordusunun insansız hava araçlarını engellemek için 30 mm’lik topları kullanmaktan vazgeçme kararı, Defence Blog kaynaklı habere göre bu topların insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkisiz olduğu yönündeki raporlara dayanmaktadır. Ancak bu gerekçe savaş alanından elde edilen kanıtlarla tam bir tezat oluşturmaktadır. Örneğin, Ukrayna tarafından kullanılan Gepard uçaksavar silah sisteminin yüksek isabet oranı ve düşük mühimmat harcaması ile insansız hava araçlarına karşı verimli bir etkinlik gösterdiği belirtilmektedir.

Modern anti-drone savaşında, topçu tabanlı sistemler, özellikle Alman Rheinmetall üretimi Skynex sistemi gibi programlanabilir patlamaya sahip mühimmatlarla birleştirildiğinde önemli bir trend haline gelmiştir. ASELSAN ve FNSS üretimi KORKUT da bu sistemlere örnektir. Ancak açık kaynaklara göre Rusya’nın benzer bir gelişmiş mühimmat geliştirdiğine dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Böylece yeni Pantsir sisteminin TKB-1055 mini füzelerine dayanması, özellikle sistemin günümüz çatışmalarında kritik bir gereklilik olan büyük İHA sürülerine karşı koyma kabiliyetine ilişkin soru işaretleri doğurmaktadır.

Defence Türk

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