‘Stoperler sanki rakip forvet’

Sarı-lacivertlilerde Lemos, Serdar ve Tisserand 2'şer penaltıya yaptırırken Bundesliga sonuncusu Schalke (6) stoperleriyle birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e bakıldığında ilk sıraya yerleştiler. Geride kalan haftalarda Serdar; Denizli ve Göztepe maçlarında 1'er penaltı yaptırmış, Lemos da Karagümrük maçında 2 kez penaltıya neden olmuştu.

Bir türlü 'ısınamadı!'

Eleştirilerin odağındaki isimlerden Jose Sosa, ilk 11'de kendine yer bulamadı. Arjantinli oyuncu maç öncesinde isteksiz tavırları ile ısınmaya bile zor katılırken, takımı geriye düşmesine rağmen oyuna giremedi.

Collina Cüneyt Çakır

Maçın orta hakemi Cüneyt Çakır yeni görüntüsü ile dikkat çekti. 44 yaşındaki tecrübeli hakem, maça kafasını kazıttığı yeni imajı ile çıkarken, İtalyanlar'ın efsane hakemlerinden Pierluigi Collina'ya benzetildi. Çakır'ın ayrıca sakallarını uzatması da dikkatlerden kaçmadı. Deneyimli FIFA hakemi, bu sezon uluslararası maçlarla birlikte toplamda 12. sınavına da Gaziantep'te çıktı.

63. dakikada sağdan gelen ortada Ozan'ın kafayla indirdiği topu Mert Hakan bıraktı. Kale alanının hemen önünde topu Pelkas ağlara yolladı ancak Yunan oyuncu için bayrak havadaydı. 84'te ise Sousa'nın Thiam'a müdahalesinde sarı-lacivertli oyuncular penaltı bekledi ancak verilmedi. Taraftar ise sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Caner ile Gökhan kulübede kaldı

Geçtiğimiz hafta alınan Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrasında Erol Bulut dün kadroda revizyona gitti. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kulübeye çeken Bulut, Novak-Sangare ikilisi ile sahaya çıkarken cezası biten Serdar Aziz de savunmadaki yerine geri döndü. Bu değişiklikler sosyal medyada "Fatura Gökhan ve Caner'e kesildi" olarak yorumlandı.

Pelkas cezalı

Fenerbahçe’nin maçtaki tek golünü kaydeden ve 7 hafta sonra gol sevinci yaşayan Pelkas'ın mutluluğu yarım kaldı. Yunan oyuncu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Pelkas, çarşamba günü Başakşehir karşılaşmasında sahada olmayacak.