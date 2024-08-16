  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Stoperde neden kullanılmadı? Danimarka basını duyurdu! Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişme…
Spor

Stoperde neden kullanılmadı? Danimarka basını duyurdu! Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişme…

Yeniakit Publisher
2024-08-16 15:21:00 -
Stoperde neden kullanılmadı? Danimarka basını duyurdu! Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişme…

Danimarka basını Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'a sarı kırmızılı yönetim tarafından yeni sözleşme önerildiğini iddia etti.

Danimarka basını Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'a sarı kırmızılı yönetim tarafından yeni sözleşme önerildiğini iddia etti.

Galatasaray, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor… Danimarka basınından Bold'un haberine göre; sarı-kırmızılılar 2026 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için 2028'e kadar uzatması için Victor Nelsson'a yeni bir kontrat önerdi.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Haber detayında Galatasaray’ın 25 yaşındaki oyuncuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sarı kırmızılılarda 127 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23