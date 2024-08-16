Stoperde neden kullanılmadı? Danimarka basını duyurdu! Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişme…

Danimarka basını Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'a sarı kırmızılı yönetim tarafından yeni sözleşme önerildiğini iddia etti.

Galatasaray, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor… Danimarka basınından Bold'un haberine göre; sarı-kırmızılılar 2026 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için 2028'e kadar uzatması için Victor Nelsson'a yeni bir kontrat önerdi.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Haber detayında Galatasaray’ın 25 yaşındaki oyuncuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sarı kırmızılılarda 127 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.