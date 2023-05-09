Stoltenberg'den acı itiraf: Avrupa Birliği kendini savunamaz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği’nin (AB) NATO olmadan kendini savunamayacağını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington Post gazetesine verdiği demeçte AB'nin Kuzey Atlantik İttifakı olmadan Avrupa’yı savunamayacağını söyledi.
"NATO'nun savunma harcamalarının yüzde sekseni AB’nin dışındaki müttefiklerden geliyor"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın bağımlılığını azaltma hakkındaki açıklamalarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, “Avrupa Birliği'nin savunma çabalarını selamlıyoruz. Kısmen AB’nin Avrupa'yı savunamaması nedeniyle kaçınmamız gereken şey ise tekrar ve rekabettir. NATO'nun savunma harcamalarının yüzde sekseni AB’nin dışındaki müttefiklerden geliyor. Coğrafya da söz konusu. NATO haritasına bakarsanız kuzeyde Norveç, güneyde ise Türkiye var, fakat tabii ki ABD, Kanada ve İngiltere de Avrupa'nın savunması için kritik öneme sahip” diye konuştu.
Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağı zayıflatmaya yönelik her türlü siyasi girişimin yalnızca NATO'yu değil, Avrupa'nın kendisini de böleceğine dikkat çeken Stoltenberg ayrıca NATO’nun küresel bir ittifak olmayacağını ve Asya’dan üyeleri kabul etmeyeceğini vurguladı.
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