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STK'lerden Macron'a "Sisi'yi kınayın" çağrısı

20 sivil toplum kuruluşu, yarın başlayacak G7 Zirvesi'ne davet edilen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Mısır'da insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınanması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulundu

23 Ağustos 2019 Cuma 14:52
STK'lerden Macron'a "Sisi'yi kınayın" çağrısı

PARİS (AA) - 20 sivil toplum kuruluşu, Fransa'nın Biarritz kentinde yarın başlayacak G7 Zirvesi'ne davet edilen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ülkesinde insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınanmasını istedi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) de bulunduğu 20 sivil toplum kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle G7 Zirvesi'nde Sisi'nin kınanması istendi.

Açıklamada, Macron'un Sisi'ye Mısır'da insan hakları savunuculara karşı uygulanan baskıdan vazgeçmesi ve keyfi nedenlerden dolayı tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması konusunda çağrı yapması gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sisi, Macron tarafından G7 Zirvesi'ne davet edilen liderler arasında yer alıyor.

45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde 24-26 Ağustos'ta Biarritz kentinde düzenlenecek. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:52
  1. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. Fransa
  3. G7 Zirvesi
  4. Mısır CumhurbaşkanıAbdulfettah es-Sisi

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