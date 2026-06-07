STK'lardan Koç'a boykot çağrısı
İzmir’deki hastane açılışında Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un "mizah" adı altında anlattığı ve Kürt kadınlarını hedef alan fıkra bardağı taşırdı. Kürt kadınların namusunu açıkça hedef alan bu skandala karşı bölgedeki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ayağa kalktı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından STK'lar boykot çağrısı yaptı.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki çok sayıda STK, baro ve hak örgütü tarafından yapılan ortak açıklamalarda, “Kürtler kimsenin alay konusu değildir!” vurgusu yapıldı. “Mizah” kisvesi altında ırkçılık ve cinsiyetçilik yapıldığını belirten STK temsilcileri, bu toprakların esas unsurunun hiç kimse tarafından küçümsenemeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
“Kürtler kimsenin alay konusu değildir. Bu topraklar bizim onurumuzdur, kimliğimizdir, varlığımızdır. Kimse bunu küçümseyemez!”
Tepkilerin adli boyuta taşınarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmasının ardından, sivil toplumun tepkisi sokağa ve ticarete yansıdı. Bölgedeki yerel oluşumlar ve “Diyarbakır Bizim” gibi sosyal medya platformları öncülüğünde, Koç Grubu’na ait tüm sermaye ve alt markalara yönelik topyekûn boykot hareketi başlatıldı.
Boykot Listesine Alınan Başlıca Koç Markaları:
Otomotiv & Ulaşım: Otokar, Otokoç, Tofaş, Fiat, Ford, Avis, Budget, Birmot
Teknoloji & Dayanıklı Tüketim: Beko, Arçelik, Altus, Grundig, Bilkom, Koç Sistem
Enerji: Opet, Aygaz, Mogaz
Finans: Yapı Kredi, Koçfinans
Gıda & Turizm: Tat, Sek, Divan, Setur, Elite
Bölge genelinde boykot çağrısının çığ gibi büyümesi beklenirken, STK'lar tüm duyarlı vatandaşları bu ırkçı yaklaşımın karşısında durmaya davet etti.
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