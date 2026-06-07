STK'lardan Koç'a boykot çağrısı

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki çok sayıda STK, baro ve hak örgütü tarafından yapılan ortak açıklamalarda, “Kürtler kimsenin alay konusu değildir!” vurgusu yapıldı. “Mizah” kisvesi altında ırkçılık ve cinsiyetçilik yapıldığını belirten STK temsilcileri, bu toprakların esas unsurunun hiç kimse tarafından küçümsenemeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Kürtler kimsenin alay konusu değildir. Bu topraklar bizim onurumuzdur, kimliğimizdir, varlığımızdır. Kimse bunu küçümseyemez!”

Tepkilerin adli boyuta taşınarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmasının ardından, sivil toplumun tepkisi sokağa ve ticarete yansıdı. Bölgedeki yerel oluşumlar ve “Diyarbakır Bizim” gibi sosyal medya platformları öncülüğünde, Koç Grubu’na ait tüm sermaye ve alt markalara yönelik topyekûn boykot hareketi başlatıldı.

Boykot Listesine Alınan Başlıca Koç Markaları:

Otomotiv & Ulaşım: Otokar, Otokoç, Tofaş, Fiat, Ford, Avis, Budget, Birmot

Teknoloji & Dayanıklı Tüketim: Beko, Arçelik, Altus, Grundig, Bilkom, Koç Sistem

Enerji: Opet, Aygaz, Mogaz

Finans: Yapı Kredi, Koçfinans

Gıda & Turizm: Tat, Sek, Divan, Setur, Elite

Bölge genelinde boykot çağrısının çığ gibi büyümesi beklenirken, STK'lar tüm duyarlı vatandaşları bu ırkçı yaklaşımın karşısında durmaya davet etti.