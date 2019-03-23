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STK’lardan Cumhur İttifakına destek sözü

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış ve MHP Mesleki ve STK’lardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Öner, Memur-Sen ve Kamu Sen il temsilcileriyle biraraya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:41
STK’lardan Cumhur İttifakına destek sözü

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış ve MHP Mesleki ve STK’lardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Öner, Memur-Sen ve Kamu Sen il temsilcileriyle biraraya geldi. İki büyük memur konfederasyonun Manisa temsilcileri Cumhur İttifakına destek sözü verdi.


AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış, MHP Mesleki ve STK’lardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Öner, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Bekir Dağıstanlı ile kahvaltıda bir araya geldi.


AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış, Cumhur İttifakı’nın Manisa’daki çalışmaları hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı kahvaltı programında, Memur-Sen ve Kamu-Sen’in de ittifaka tam destek verdiğini söyledi. Satılmış, birlik ve beraberlik içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ve 17 ilçesini Cumhur İttifakı ile kazanacaklarının altını çizdi.


Cumhur İttifakı’nın Manisa için şanslı bir dönem olacağını belirten Satılmış şöyle konuştu: “Hepimizin bildiği gibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün uzun yıllardır Manisa’ya hizmet veren ve yaptığı başarılı işlerle de adından sıkça söz ettiren bir isim. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerin devamını sağlayacağından biz AK Parti olarak kefiliz. Bu yola hep birlikte çıktık ve hep birlikte hareket ederek önce Büyükşehir Belediyesi’ni daha sonra da 17 ilçemizi Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle tanıştıracağız. Bugün de Manisa’da görev yapan STK’larımızın önde gelen değerli temsilcileriyle bir araya geldik. Kendilerinin Cumhur İttifakı’na yönelik desteğini aldık. Biz hep birlikte Türkiye olduğumuz gibi, yine hep birlikte Manisa’yı parmakla gösterilecek bir şehir haline getireceğiz.”

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:41
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