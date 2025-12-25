  • İSTANBUL
Gündem Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Fenerbahçe taraftarları, uyuşturucu soruşturmasındaki Sadettin Saran'a destek için "Hükümet istifa" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla sokaklara dökülüp büyük tepki çekti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu soruşturması, spor camiasını sarsmaya devam ederken, Fenerbahçe taraftarları sokaklara dökülerek skandala yeni bir boyut kattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda, Saran'ın saç örneğinde uyuşturucu tespit edilmiş, evinde arama yapılmış ve sonunda gözaltına alınmıştı. Yaşananların ardından bir avuç Fenerbahçe taraftarı anlamsız şekilde “Hükümet istifa” sloganları attı.

Bu yetmezmiş gibi Fenerbahçeliler “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diye de bağırdılar. Bu bir avuç Fenerbahçelinin uyuşturucuyla anılan bir şahsı korurken Mustafa Kemal’i kalkan yapmaları büyük tepki çekti.

Kamuoyunda, “Devlet uyuşturucuyu soruşturmasın mı?” soruları sorulurken, “Mustafa Kemal’i ucuz operasyonlara kalkan yapmayın” yorumları dikkat çekti.

Fenerbahçe'den gözaltı süreci paylaşımı! Erinç Sağkan'ın Sadettin Saran provokasyonu elinde patladı

Muhalif Murat Ağırel Sadettin Saran'a Siper Oldu! 'Sigara Bile İçmez'

CHP'nin seküler sermaye sevdası uyuşturucu dinlemiyor! Sadettin Saran'a apartopar sahip çıktılar!

Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

