Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Geçen yıl 5 Eylül'de yaşanan olayda, Çaydaçıra Mahallesi'ndeki evine öğle vakti gelen Başkomiser Metin Kaya, karısının sosyal medyada tanışıp eve çağırdığı Orhan Öksüm (44) ile karşılaştı. Bıçaklı saldırıya uğrayan baş komiser, belindeki silahla ateş etti. Orhan Öksüm olay yerinde hayatını kaybederken, baş komiser Kaya ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Kaya ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

BIÇAĞI BANA SAPLAMAYA KALKTI

Metin Kaya ifadesinde, "Maktul kapı arkasında saklanmış bir şekilde bıçağı bana saplamaya kalktı. Boğuşma sırasında ikimiz de yaralandık. Bunlar doktor raporunda mevcuttur. Maktulün otopsi raporunda ateşli silah yaralanmaların dışında boynunu sıkmamdan dolayı oluşan raporlar var. Maktul olay öncesinde bıçak alarak saklanması ve yazışmalarındaki ‘Metin eve gelirse de umurumda değil artık. Tanışmak zorunda kalırız, kendisi bilir' sözleri maktulün saldırıya hazır geldiğini göstermesi bakımından önemlidir. Maktul gayriahlaki birliktelik içerisindedir. Konutumu ihlal etmiş ve bıçaklı saldırı yaparak kurtulmayı denemiştir. Olay anında da ‘seni geberteceğim' demiştir. İsteseydim silahta kalanları da sıkardım ama ben öyle bir şey yapmadım. Maktulü öldürmek için ateş etmedim. Otopsi raporlarında da görüldüğü gibi tek bir yere ateş etmemişim. Vücudunun alt kısmından ateş etmeye başlamışım. Olay sonlandıktan sonra dahi üzerimdeki korkuyu atamadım. Kastım kesinlikle öldürmek değil, hayatıma yönelik saldırıyı bertaraf etmekti. Maktulün saldırısını anlar anlamaz atışlarıma son vermiş olmam da öldürme kastımın olmadığını ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

BELA BENİ EVİMDE BULDU

Kaya "Olayın ardından kolluk görevlilerine durumu bildirdim. Olay yerini terk etmedim veya kaçmadım. Konunun ölümle sonuçlanması beni üzmüştür. Böyle bir konunun yaşanmasını dahi istemezdim. Evimde ansızın beklemediğim bir saldırıya maruz kaldım. Çocuğumdan işimden ve özgürlüğümden uzak kaldım. Ömrüm boyunca kanunlara uyan örf ve adetlere bağlı olarak yaşamaya çalıştım. Bunlara rağmen bela beni evimde buldu. Kanunların beni korumasına muhtacım. ve mağduriyetime inanmasını arz ederim. Yaşanan olayda kastım kesinlikle öldürmek değildi. Ateş etmek zorunda kaldım. Konunun ölümle sonuçlanması beni üzmüştür. Olayın yaşanmasını istemezdim" ifadelerini kullandı.

Kararına açıklayan mahkeme heyeti sanığa, iyi hal ve üst halden haksız tahrik indirimi uygulayarak 10 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

