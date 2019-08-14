Steven Nzonzi, Galatasaray'a transfer oluyor



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin geçici transferi konusunda Roma Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Roma ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

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