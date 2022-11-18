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Spor Stefan Kuntz'un zor anları! Türkçe küfür etti
Spor

Stefan Kuntz'un zor anları! Türkçe küfür etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sandalyeden düşme tehlikesi geçirdi. Kuntz, bu esnada refleks olarak Türkçe küfür etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 21:13:00 -
Stefan Kuntz'un zor anları! Türkçe küfür etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, basın toplantısına başlamak üzereyken talihsiz bir kaza yaşadı.

Düşme tehlikesi yaşadı, ağzından refleks olarak Türkçe küfür çıktı

Kuntz, oturduğu sandalyeye yaslanmak üzereyken düşme tehlikesi yaşadı. Bu esnada neye uğradığını şaşıran Kuntz'un ağzından refleks olarak Türkçe küfür duyuldu.

"Bu anı geriye alabiliyor muyuz?"

Yaşanan olay sonrası basın odasında gülüşmeler yaşanırken, durumu toparlamaya çalışan Alman teknik adamın, "Bu anı geriye alabiliyor muyuz?" demesi dikkat çekti.

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