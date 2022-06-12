Stefan Kuntz'dan Burak Yılmaz sorusuna cevap

A Milli Takım Teknik Direktörü , 2-0 kazanılan Lüksemburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"Gruptaki en zor rakip demiştik"

"Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Gruptaki en zor rakip demiştik. Bugünkü maçta farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları da sahaya sürdük."

"Bu maçlarda zorlanabilirsiniz"

"Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli."

"Enes'in problemleri olduğu için alamadık"

"Enes'in problemleri olduğu için alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatifimiz yok. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik."

"Bu yüzden de Serdar Dursun bugün ikinci yarı oyuna girdi. Girdiği maçlarda da golünü atmayı başardı."

"Eşim, kızım, kardeşim ve oğlum bugün maçı izledi"

"Eşim, kızım, kardeşim ve oğlum bugün maçı izledi burada. Onlar da bu galibiyete benim kadar sevindi."

"Oyuncularım iyi mücadele ettiler"

"Bu akşam maç çok zordu. Böyle olacağını bekliyorduk. Futbolda 3-4 maçlık seriler olduğunda 1 ve 2. maçlar kolay geçer ama sonraki maçları kolay atlatamazsınız. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Gururluyum"

"Bundan sonraki maçlarda denemeler yapabiliriz"

"Halil'in performansına gelirsek, Enes'in ağrıları vardı ve bu anlamda çok fazla alternatifimiz yoktu. Forvette salı günü oynayacağımız maçı düşünerek Serdar ve Halil'i aynı anda sahaya sürmek istemedik. Bundan sonraki maçlarda denemeler yapabiliriz."

"Salı günü oynayacağımız maça odaklandık"

"Kesinlikle play-off oynama gibi bir düşüncemiz olmamalı. Tamamen salı günü oynayacağımız maça odaklandık. "

Burak Yılmaz sonrası ilk santrfor kim kim olacak?

Bir gazetecinin "Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın ilk santrforu kim olacak?" sorusuna karşılık Stefan Kuntz, "3 karşılaşma oynadık, 12 gol attık, daha ne istiyoruz. Ben hücum oyuncularının performansından memnunum. Gayet iyi durumdayız." cevabını verdi.

"Eğer tek bir oyuncuya bütün düşüncenizi bağlarsanız kendinizi zayıflatmış olursunuz. "