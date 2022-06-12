  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük Petro'yu hatırlatan Putin'den endişelendiren açıklama: Topraklarımızı geri alma zamanı geldi!

Dilek Güngör, FETÖ firarisi Akın İpek'e böyle seslendi: Cem Uzan'ı kılavuz yaparsanız burnunuz...

CHP'lilerin tek heyecanı heykel örtüsü açmak oldu! Bakın bu kez altından ne çıktı!

15 bin kişiye dava açan Akşener'e sert tepki: Bayan Meral'in amacı takoz olmak

Dünyayı ayağa kaldıran gizemli uçak! Her yerde onu arıyorlar, şimdi de yanı başımıza geldi

AK Partili Özhaseki, o sözlerine açıklık getirdi

Meral Akşener'in Yeniçağ'ından Ebrar Karakurt'a skandal destek!

Tansu Çiller'den Temel Karamollaoğlu'na mektup

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek

Türkiye'yi karalayanlar bunları görmüyor mu? Londra'da dilim karpuz dönemi
Spor Stefan Kuntz'dan Burak Yılmaz sorusuna cevap
Spor

Stefan Kuntz'dan Burak Yılmaz sorusuna cevap

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın ilk santrforu kim olacak? Sorusunu cevaplandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 01:10:00 -
Stefan Kuntz'dan Burak Yılmaz sorusuna cevap

A Milli Takım Teknik Direktörü , 2-0 kazanılan Lüksemburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"Gruptaki en zor rakip demiştik"

"Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Gruptaki en zor rakip demiştik. Bugünkü maçta farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları da sahaya sürdük."

"Bu maçlarda zorlanabilirsiniz"

"Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli."

"Enes'in problemleri olduğu için alamadık"

"Enes'in problemleri olduğu için alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatifimiz yok. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik."

"Bu yüzden de Serdar Dursun bugün ikinci yarı oyuna girdi. Girdiği maçlarda da golünü atmayı başardı."

"Eşim, kızım, kardeşim ve oğlum bugün maçı izledi"

"Eşim, kızım, kardeşim ve oğlum bugün maçı izledi burada. Onlar da bu galibiyete benim kadar sevindi."

"Oyuncularım iyi mücadele ettiler"

"Bu akşam maç çok zordu. Böyle olacağını bekliyorduk. Futbolda 3-4 maçlık seriler olduğunda 1 ve 2. maçlar kolay geçer ama sonraki maçları kolay atlatamazsınız. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Gururluyum"

"Bundan sonraki maçlarda denemeler yapabiliriz"

"Halil'in performansına gelirsek, Enes'in ağrıları vardı ve bu anlamda çok fazla alternatifimiz yoktu. Forvette salı günü oynayacağımız maçı düşünerek Serdar ve Halil'i aynı anda sahaya sürmek istemedik. Bundan sonraki maçlarda denemeler yapabiliriz."

"Salı günü oynayacağımız maça odaklandık"

"Kesinlikle play-off oynama gibi bir düşüncemiz olmamalı. Tamamen salı günü oynayacağımız maça odaklandık. "

Burak Yılmaz sonrası ilk santrfor kim kim olacak?

Bir gazetecinin "Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın ilk santrforu kim olacak?" sorusuna karşılık Stefan Kuntz, "3 karşılaşma oynadık, 12 gol attık, daha ne istiyoruz. Ben hücum oyuncularının performansından memnunum. Gayet iyi durumdayız." cevabını verdi.

"Eğer tek bir oyuncuya bütün düşüncenizi bağlarsanız kendinizi zayıflatmış olursunuz. "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23