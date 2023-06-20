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Spor Stefan Kuntz: Şu anda hiçbir şey elde etmedik. Sürekli çalışmamız gerekiyor
Spor

Stefan Kuntz: Şu anda hiçbir şey elde etmedik. Sürekli çalışmamız gerekiyor

Yeniakit Publisher
2023-06-20 08:10:00 -
Stefan Kuntz: Şu anda hiçbir şey elde etmedik. Sürekli çalışmamız gerekiyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-0 kazandıkları Galler maçına ilişkin, "Şu an gruptaki durumumuzun kesinlikle mütevazi olmamızı gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kuntz, 2-0'lık skorla kazandıkları UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü hafta maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunlulara milli takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Taraftarların maç boyunca takımla birleştiğini belirten Kuntz, özellikle ikinci yarı oyuncuları hiç heyecanlandırmadan müthiş bir destek sağladıklarını söyledi.

Kuntz, taraftarların verdiği desteğin kendilerine inanılmaz bir güç kattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu an gruptaki durumumuzun kesinlikle mütevazi olmamızı gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorum. Şu anda hiçbir şey elde etmedik. Sürekli çalışmamız gerekiyor. Burada tek bir oyuncusu öne çıkarmak istemiyorum. Sonuçta takım çok iyi oynadı. Tabii rakibin bir kişi eksik kalması Arda gibi oyuncuyu sahaya sürdüğümüzde biraz daha ona imkanlar sağladı. O da çok güzel bir gol attı. İyi bir oyun sergilediğini düşünüyorum.

Bir gazetecinin milli takımdaki geleceğine yönelik sorusu üzerine Kuntz, "Öncelikle benden yana herhangi bir görüşme gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta seneye haziran ayına kadar daha bir kontratım var. O yüzden ben normal işime devam ediyorum. Bizim burada bahsettiğimiz konu bir değişim konusu. Biz bir tohum ektik. Onun karşılığını aslında biz dönem dönem alıyoruz." yanıtını verdi.
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