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Yaşam Starlink uyduları Türkiye semalarında
Yaşam

Starlink uyduları Türkiye semalarında

Yeniakit Publisher
2023-08-16 16:05:00 -
Starlink uyduları Türkiye semalarında

Elazığ ve Çukurca'da gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Sıralı bir şekilde hareket ettiği görülen ışık kümesinin Starlink Uydu Ağı Projesi'ne ait olduğu öğrenildi.

Elazığlı vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu. Işıkların, Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi semalarında görülen Starlink uydularının geçişi ilçe halkını heyecanlandırdı.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi ilçe sakinlerini heyecanlandırdı. Starlink uydularının geçişini izleyen vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı cep telefonlarına kaydetti.

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