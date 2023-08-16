Starlink uyduları Türkiye semalarında

Elazığlı vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu. Işıkların, Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi semalarında görülen Starlink uydularının geçişi ilçe halkını heyecanlandırdı.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi ilçe sakinlerini heyecanlandırdı. Starlink uydularının geçişini izleyen vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı cep telefonlarına kaydetti.