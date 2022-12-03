  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Starlink uydu fırlatmaya doyamadı! Uydu sayısıyla ülkeleri geride bırakacak
Teknoloji

Starlink uydu fırlatmaya doyamadı! Uydu sayısıyla ülkeleri geride bırakacak

SpaceX'in iştiraklerinden biri olan Satrlink toplam uydu sayısını iki katına çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 22:14:00 -
Starlink uydu fırlatmaya doyamadı! Uydu sayısıyla ülkeleri geride bırakacak

ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) aldığı karar ile birlikte yörüngedeki işlevsel uydu sayısı iki katından fazla bir miktara ulaşacak.

SpaceX’in uzaydan internet sağladığı Starlink hizmeti büyük ilgi topluyor. Kullanım alanını gittikçe genişletmeye hazırlanan Starlink, bu amaç doğrultusunda uydu ağını da genişletme hedefinde. SpaceX sonunda uydu sayısını artırmak için gerekli izinleri almış durumda.

Aktif toplam uydu sayısından daha fazla Starlink yörüngeye çıkıyor

ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) aldığı karar ile birlikte yörüngedeki işlevsel uydu sayısı iki katından fazla bir miktara ulaşacak. Buna göre şirketin alçak Dünya yörüngesinde görev yapan araçlarına 7 bin 500 adet uydu daha eklenecek.

SpaceX başlangıçta uzaya yollamak için 29 bin 998 uydu başvurusunda bulunmuştu. FCC ise ilk etap için bu rakamın dörtte birini onaylamış bulunuyor. SpaceX’in Ku ve Ka bandı frekanslarını kullanmasına izin veren kurum, şirketin E bandı frekans kullanım isteğini ise reddetti.

30 Nisan 2022 tarihinde paylaşılan bir rapora göre Dünya yörüngesinde 5 bin 465 adet çalışır durumda uydu bulunuyordu. Tüm şirket ve ülkerele ait olan bu uydulara ek olarak bu süreç içerisinde bin adet Starlink uydusu eklenmişti. Starlink Gen2 uydularının eklenmesi ise toplam sayıyı büyük oranda artıracak.

Son yıllarda birçok bilimsel kuruluş, alçak Dünya yörüngesindeki yüksek sayıdaki uydunun astronomik gözlemlere müdahale edebileceğinin yanı sıra astronotlar ve diğer uydular için yörüngedeki operasyonlar için potansiyel bir tehdit oluşturabileceği konusundaki endişelerini dile getiriyordu. Ancak alınan karar ile birlikte yörüngedeki uydu sayısı iki katından daha fazla bir miktara ulaşmış olacak.

 

Elon Musk Ukrayna'nın çağrısına cevap verdi: Starlink uyduları aktif
Elon Musk Ukrayna'nın çağrısına cevap verdi: Starlink uyduları aktif

Dünya

Elon Musk Ukrayna'nın çağrısına cevap verdi: Starlink uyduları aktif

Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink'i Ukrayna'da aktive etti
Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink'i Ukrayna'da aktive etti

Dünya

Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink'i Ukrayna'da aktive etti

Çin'den flaş 'Elon Musk' hamlesi! Starlink uydularını yok etmek için...
Çin'den flaş 'Elon Musk' hamlesi! Starlink uydularını yok etmek için...

Teknoloji

Çin'den flaş 'Elon Musk' hamlesi! Starlink uydularını yok etmek için...

SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı
SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

Teknoloji

SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

Starlink ağı tüm dünyayı çevreledi! İşte Türkiye’deki son durum
Starlink ağı tüm dünyayı çevreledi! İşte Türkiye’deki son durum

Teknoloji

Starlink ağı tüm dünyayı çevreledi! İşte Türkiye’deki son durum

Elon Musk'ın Starlink uyduları yine şaşırttı
Elon Musk'ın Starlink uyduları yine şaşırttı

Teknoloji

Elon Musk'ın Starlink uyduları yine şaşırttı

Elon Musk'In uzay treni! Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü!
Elon Musk'In uzay treni! Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü!

Aktüel

Elon Musk'In uzay treni! Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü!

Starlink’te hayal kırıklığı
Starlink’te hayal kırıklığı

Teknoloji

Starlink’te hayal kırıklığı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23