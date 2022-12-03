Starlink uydu fırlatmaya doyamadı! Uydu sayısıyla ülkeleri geride bırakacak

ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) aldığı karar ile birlikte yörüngedeki işlevsel uydu sayısı iki katından fazla bir miktara ulaşacak.

SpaceX’in uzaydan internet sağladığı Starlink hizmeti büyük ilgi topluyor. Kullanım alanını gittikçe genişletmeye hazırlanan Starlink, bu amaç doğrultusunda uydu ağını da genişletme hedefinde. SpaceX sonunda uydu sayısını artırmak için gerekli izinleri almış durumda.

Aktif toplam uydu sayısından daha fazla Starlink yörüngeye çıkıyor

ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) aldığı karar ile birlikte yörüngedeki işlevsel uydu sayısı iki katından fazla bir miktara ulaşacak. Buna göre şirketin alçak Dünya yörüngesinde görev yapan araçlarına 7 bin 500 adet uydu daha eklenecek.

SpaceX başlangıçta uzaya yollamak için 29 bin 998 uydu başvurusunda bulunmuştu. FCC ise ilk etap için bu rakamın dörtte birini onaylamış bulunuyor. SpaceX’in Ku ve Ka bandı frekanslarını kullanmasına izin veren kurum, şirketin E bandı frekans kullanım isteğini ise reddetti.

30 Nisan 2022 tarihinde paylaşılan bir rapora göre Dünya yörüngesinde 5 bin 465 adet çalışır durumda uydu bulunuyordu. Tüm şirket ve ülkerele ait olan bu uydulara ek olarak bu süreç içerisinde bin adet Starlink uydusu eklenmişti. Starlink Gen2 uydularının eklenmesi ise toplam sayıyı büyük oranda artıracak.

Son yıllarda birçok bilimsel kuruluş, alçak Dünya yörüngesindeki yüksek sayıdaki uydunun astronomik gözlemlere müdahale edebileceğinin yanı sıra astronotlar ve diğer uydular için yörüngedeki operasyonlar için potansiyel bir tehdit oluşturabileceği konusundaki endişelerini dile getiriyordu. Ancak alınan karar ile birlikte yörüngedeki uydu sayısı iki katından daha fazla bir miktara ulaşmış olacak.