Starlink kılığında yayılan yeni bir Android zararlı yazılım bulundu!

Saldırganlar öncelikli olarak Brezilya'daki kullanıcıları hedef alsa da, Kaspersky uzmanları diğer ülkelerdeki kullanıcıların da bu tehditle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. Söz konusu Truva atı, cihazlarda Monero kripto para madenciliği yapmasının yanı sıra BTMOB adlı bir uzak erişim aracı (RAT) da yüklüyor. BeatBanker, sistemde kalıcılığını sürdürmek için neredeyse duyulamayacak kadar düşük seviyede sürekli döngüye alınmış bir ses dosyası, sürekli döngüde olan bir ses dosyası kullanan sıra dışı bir mekanizmadan faydalanıyor.

BANKACILIK MODÜLÜ YERİNE BTMOB RAT'I DEVREYE SOKAN YENİ BİR VARYANT

Kaspersky GReAT Amerika ve Avrupa Birimleri Başkanı Fabio Assolini, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "BeatBanker'ı ilk gördüğümüzde bir kamu hizmetleri uygulaması kılığında yayılıyor ve kripto madenciye ek olarak bir bankacılık Truva atı yüklüyordu. Ancak son tespitlerimiz, bankacılık modülü yerine BTMOB RAT'ı devreye sokan yeni bir varyantın kullanıldığını gösteriyor. Saldırganlar, farklı ülkelerden daha fazla kurbana ulaşmak için Starlink uygulaması gibi yeni bir 'yem' kullanıyor. Bu nedenle kullanıcıların tetikte olması ve akıllı telefonlarını korumak için gelişmiş güvenlik çözümleri kullanmaları kritik önem taşıyor."

İLK BULAŞMA VEKTÖRÜ

Kaspersky uzmanlarına göre siber suçlular, BeatBanker Truva atını içeren sahte bir Starlink uygulamasını, Google Play Store’u taklit eden oltalama (phishing) sayfaları üzerinden dağıtıyor. Zararlı yazılım bir cihaza yüklendikten sonra, kullanıcıya yine Google Play’i taklit eden bir arayüz gösteriyor. Bu yöntemle saldırganlar kullanıcıları uygulama kurulum izinlerini vermeye ikna ederek ek gizli zararlı bileşenlerin indirilmesine olanak tanıyor.

KRİPTO MADENCİLİĞİ VE BTMOB RAT MODÜLÜ

Kullanıcı sahte Google Play sayfasında UPDATE düğmesine tıkladığında cihazda bir Monero kripto para madencisi devreye giriyor. BeatBanker, enfekte akıllı telefonun pil seviyesini, cihaz sıcaklığını ve kullanıcı etkinliğini sürekli izliyor. Bu veriler doğrultusunda arka planda çalışan gizli kripto madencisi otomatik olarak başlatılıyor veya durduruluyor.

Android Truva atı ayrıca ele geçirilen cihaza BTMOB RAT da kuruyor. Malware-as-a-Service (MaaS) modeliyle satılan bu araç, saldırganlara cihaz üzerinde tam uzaktan kontrol sağlıyor. BTMOB; izinleri otomatik olarak verebilme, sistem bildirimlerini gizleyebilme ve PIN, desen ve parola gibi ekran kilidi bilgilerinin ele geçirilmesine yönelik mekanizmalar içeriyor.

Zararlı yazılım ayrıca saldırganların ön ve arka kameralara erişmesine, GPS konumunu izlemesine ve hassas verileri sürekli olarak toplamasına olanak tanıyor.

BeatBanker, sistemden kaldırılmasını zorlaştırmak için kalıcılık mekanizmaları da kullanıyor. Zararlı yazılım, ön planda sabit bir bildirim göstererek ve arka planda sessiz medya oynatma içeren bir foreground servis çalıştırarak işletim sisteminin zararlı süreci sonlandırmasını engellemeyi amaçlıyor.

MOBİL TEHDİTLERE KARŞI KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Uygulamaları yalnızca Apple App Store ve Google Play gibi resmi uygulama mağazalarından indirin. Ancak resmi mağazalardan indirilen uygulamaların da her zaman tamamen güvenli olmayabileceğini unutmayın.

Uygulama yorumlarını mutlaka kontrol edin, yalnızca resmi web sitelerindeki bağlantıları kullanın ve uygulama zararlı çıkarsa bunu tespit edip engelleyebilecek Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin.

Kullandığınız uygulamaların izinlerini dikkatle inceleyin. Özellikle Erişilebilirlik Hizmetleri (Accessibility Services) gibi yüksek riskli izinler söz konusu olduğunda onay vermeden önce iki kez düşünün.

İşletim sisteminizi ve önemli uygulamalarınızı güncellemeler yayınlandıkça güncel tutun. Pek çok güvenlik açığı, yazılımın güncel sürümlerini yükleyerek giderilebilir.