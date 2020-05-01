STAR Rafineri, Petkim’in üretimini güçlendirdi

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Covid-19’un çeşitli sektörlerin üretim sürecinde büyük sıkıntılar oluşturduğunu belirtti. Ülkelerin içe kapanmalarından ötürü pek çok sanayicinin hammadde tedarikinde zorlandığını ifade eden Mammadov, şunları söyledi: “İzmir Aliağa’da inşa ettiğimiz STAR Rafineri’nin kuruluş felsefesinde Petkim’le entegrasyon yatıyor. STAR Rafineri olmasaydı bu zorlu dönemde uluslararası tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklardan dolayı Petkim’in ana hammaddesi olan naftanın ithalat süreçlerinde de problemle karşı karşıya kalınabilirdi. Çok şükür böyle bir sorun görülmedi. STAR Rafineri, Petkim için bir koruma kalkanı oluştururken, pek çok sektörde üretimin devamlılığına da olanak sağlamış oldu.”

Planlar güncellendi

Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan STAR Rafineri’de Covid-19 sürecinde değişen taleplere göre yeni bir üretim planlamasına gidildiğini kaydeden Mammadov, şöyle konuştu: “Bu dönemde talep daraldığı için jet yakıtı üretimimizin tamamını motorine çevirdik. Salgın sonrasında tekrar jet yakıtı üretimine hızla dönebiliriz. Türkiye’de motorinin yüzde 40’ı ithal ediliyor. STAR Rafineri olarak yıllık 4.8 milyon ton motorin üretimimizle ülkemizin toplam motorin ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayabilecek kapasiteye sahibiz.”