Stadın tam önüne dikti! Ali Koç'tan CHP tarifesi

Göreve yeni vizyon vaadiyle gelip 4 yılda Fenerbahçe'nin milyonlarca lirasını heba eden Ali Koç, başarısızlığını örtmek için takla üstüne takla atıyor.

Son olarak yeni bir adım atan Ali Koç, M. Kemal Atatürk'ün heykelini stadın önüne dikti.

Heykelin kaidesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Kulübünün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekte övünüyorum.

3 Mayıs 1918

Ordu Komutanı Mustafa Kemal"

Galatasaray taraftarından NTV'ye boykot

Öte yandan Fenerbahçe, dün yaptığı yazılı açıklamada basın kuruluşlarına seslenerek 5 yıldızlı logolarının kullanılmasını istedi.

Bunun üzerine NTV, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu kullandı.

Galatasaray taraftarı Twitter'da NTV'ye yönelik boykot eylemi başlattı.

#NTVBoykot etiketi Twitter'da gündem oldu.