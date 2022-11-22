SSK’lı olarak çalışan öğrencinin maaşı kesilmez mi?

Soru: Ben üniversite öğrencisiyim. Öğrencilik nedeniyle ölen babamdan dolayı Bağ-Kur ölüm maaşı alıyorum. Bir markette kısmi süreli olarak çalışırsam ölüm maaşım kesilir mi? Hazar V.

Cevap: Daha önce ölen anne ya da babasından yetim aylığı alan çocuklar sigortalı çalışınca yetim aylıkları kesilirdi. Ancak 2017 yılı nisan ayından geçerli olmak üzere bir yasal değişiklik yapıldı. Yetim aylığı alan çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, SSK’lı bir işte çalışmaları halinde artık yetim aylıkları kesilmiyor. Yaşınız 25’ten küçükse gerek kısmi süreli gerekse tam süreli olarak SSK kapsamında çalışmanız halinde öğrenciliğinizin devamı şartıyla ölüm aylığınız kesilmez. 25 yaşını tamamlamanız halinde öğrenci bile olsanız ölüm aylığınız 25 yaşın tamamlandığı tarihte kesilir.