SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz zammı! Memur zammı ne oldu? Memura zam ne kadar?

Emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Emekli zammı ilk olarak ocak ayında yapılırken, bu kez temmuz zammı ile emekli maaşı desteklenecek. Temmuz zammı uygulanırken, enflasyon farkı da hesaba katılacak ve bu oran emekli maaş zammını belirleyecek.

SGK, Bağkur emekli maaşları ne kadar? Memur maaş zammı

İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SGK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Bu bilgilere göre SGK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı şu anda 6,39 olarak görülüyor. Diğer yandan memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3,39 oranında bir fark eklenmesi bekleniyor. 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 lira oldu. en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1.768 liraya çıkacak. En düşük SSK emeklisi maaşı 2.420 TL'den 2.575 liraya yükselecek.

Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk Lirası (TL) olduğunun müjdesini vermişti. Ramazan Bayramı ikramiyelerini 1100 TL olarak alan milyonlarca emekli şadi de Kurban Bayram ikramiyelerini almayı bekliyor. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor. Bugüne kadar 3 Ramazan, 3 de Kurban bayramında olmak üzere toplam 6 bayram ikramiyesi ödendi.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2021?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 21-22-23 Temmuz Kurban bayramı tarihleri. Bayram Cuma günü sona erecek. Bayram ikramiyelerinin hangi tarihte yatırılacağı henüz netleşmedi. İkramiyelerin 12-16 Temmuz tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.