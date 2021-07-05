SSK emekli maaşı zammı! 2021 SGK emeklisi ne kadar zam alacak? SSK emeklisi maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık 1,94 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 17,53 oldu. TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

Temmuz zammı ne kadar oldu?

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirlendi. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek.

SSK emeklisi maaşı ne kadar oldu?

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

Memur maaşı ne kadar oldu?

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memur maaşları da merak ediliyordu. Hürriyet’in haberine göre, memur maaşları temmuz zammı şöyle oldu.